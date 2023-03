El periodista francés Olivier Dubois, ha sido liberado casi dos años después de su secuestro por yihadistas en Mali.

Llegó este lunes al aeropuerto de Niamey, en Níger, junto a Jeffery Woodke, un trabajador humanitario estadounidense que permanecía secuestrado desde 2016.

Dubois, fue secuestrado el 8 de abril de 2021 en Mali, por islamistas vinculados a Al Qaeda. Se mostró sonriente y emocionado: "Es un poco impresionante con todos estos micrófonos, yo soy el que normalmente tiene el micrófono. Sólo quiero decir que, obviamente, es enorme para mí estar aquí; ser libre. No me lo esperaba en absoluto. Quería rendir homenaje a Níger y a su saber hacer en este tipo de misiones delicadas, y también a Francia y a todos los que me han permitido estar hoy aquí."

Los rehenes fueron rescatados por las autoridades nigerianas antes de ser entregados a las autoridades francesas y estadounidenses.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su "inmenso alivio" y su "gran gratitud a Níger por esta liberación" tras hablar por teléfono con el periodista.

La Casa Blanca también se declaró "aliviada" por la liberación.