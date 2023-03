En el marco de un nuevo episodio del programa Qatar 365, el periodista de Euronews, Aadel Haleem, se ocupa de todo lo relacionado con el deporte, desde el tenis, hasta el vóley-playa de primera categoría. Algunas de las mejores tenistas del mundo se han enfrentado en la pista en la que se encuentra el reportero. Una de ellas es la catarí de 21 años Mubaraka Al-Naimi, con la que ha hablado Aadel Haleem, para que le cuente cómo es disputar un torneo internacional en su propio país.

Mubaraka Al-Naimi tiene un talento innato para el tenis. Pero su relación con este deporte no fue amor a primera vista.

"Al principio, no quería jugar a tenis, pero mi madre me llevó junto a mi hermano, y empecé a competir y a ganar algunos partidos. Luego, me convertí en la número uno de todas las categorías, aquí, en Doha", afirma la tenista catarí, Mubaraka Al-Naimi.

Su hermano acabó dejando de jugar. Entretanto, Al-Naimi se enamoró del deporte de la raqueta.

"Ahora, el tenis forma parte de mi vida. Para mí, jugar todos los días es como una rutina. Es difícil, porque al mismo tiempo, estudio en la universidad. Así que, intento gestionar mi tiempo, compitiendo y estudiando a la vez. El tenis es mi pasión", añade Mubaraka Al-Naimi.

El entrenador Mounir Elaarej conoció a la joven jugadora en la Federación de Tenis de Catar cuando tenía 6 o 7 años. Desde entonces, ha observado una notable progresión en su tenista estrella.

"Técnicamente es una de las buenas jugadoras que tenemos en Doha, y está mejorando. Ha mejorado mucho en la forma de golpear la pelota, en la forma de moverse en la pista, en la forma de comportarse en la pista... hemos visto muchos progresos", señala el entrenador de Mubaraka Al-Naimi, Mounir Elaarej.

Al-Naimi es la jugadora mejor clasificada de Catar. Hizo su debut en el cuadro principal de la WTA, en Doha, en 2017. Confía en que su presencia en el Qatar TotalEnergies Open, enfrentándose a algunas de las mejores jugadoras del mundo, sirva de estímulo para que más chicas jóvenes cojan una raqueta.

Su entrenador confía en que, algún día, se sitúe entre las 100 mejores jugadoras del circuito femenino, donde la competencia es enorme.

"Millones de personas intentan entrar en la WTA. Así que, las posibilidades son muy escasas, pero cada jugadora tiene esperanzas, y se esfuerza al máximo para estar ahí", explica señala el entrenador de Mubaraka Al-Naimi, Mounir Elaarej.

A veces, la esperanza puede convertirse en realidad. Incluso Iga Natalia Świątek, joven tenista de 21 años, y número uno del mundo, que ha ganado este año el Qatar TotalEnergies Open, asegura que nunca imaginó estar donde está hoy día.

"Es muy bonito estar en este puesto, porque cuando era más joven nunca habría pensado que iba a ser... ya sabe, una especie de modelo a seguir. Quiero dar buen ejemplo, y siempre intento recordarlo cuando estoy en la pista, mostrando mis emociones y frustraciones. Esto también me motiva para trabajar más duro", declara la tenista polaca, Iga Natalia Świątek.

Imagen de la tenista polaca Iga Natalia Świątek, vigente número uno del circuito de la WTA. Hussein Sayed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Justo después de que el Abierto de Australia inaugure la nueva temporada de tenis, los torneos masculino y femenino del Abierto de Catar brindan a los mejores jugadores la oportunidad de perfeccionar su destreza, al tiempo que ofrecen un escenario para los jugadores que intentan hacerse un nombre.

"Con nuestros equipos nacionales, intentamos animar a los jugadores y jugadoras a que aumenten su nivel para participar en un evento de este tipo. Todos los años invitamos a quien esté mejor clasificado en el circuito nacional femenino y masculino, lo que nos hace sentirnos muy orgullosos de estar a la cabeza en este aspecto, y de invertir en ello. Siempre mejoramos un poco en este aspecto, lo que nos hace estar muy satisfechos", afirma Saad Al Mohannadi, director de Torneos de la Federación de Tenis de Catar.

Para Al-Naimi, la felicidad está en la pista. Además, estudia Ciencias Empresariales en la universidad, por lo que compaginar estudios y deporte es un reto añadido en una aventura, que espera que anime a otros.

"Me encantaría servir de estímulo a todas las mujeres cataríes. Últimamente han aparecido muchas deportistas en la región; sobre todo, en Catar, después de la Copa del Mundo de fútbol", indica la tenista catarí, Mubaraka Al-Naimi.

Como una de las pocas tenistas árabes, su sola presencia servirá para inspirar, sin duda, a una generación de futuras jugadoras.

"El año 2022 fue decisivo para Félix Auger-Aliassime. El canadiense de 22 años ganó su primer título individual, en total logró cuatro, y se convirtió en el número 6 de la clasificación en el circuito masculino. Antes del Qatar ExxonMobil Open de este año, pude conversar con Auger-Aliassime para averiguar cómo espera construir el futuro sobre el éxito de la temporada pasada, y qué se siente al tener como entrenador al tío de Rafael Nadal", señala Aadel Haleem, periodista de Euronews.

Félix, el año pasado fue increíble. ¿Cómo pretende mantener ese nivel esta temporada?, pregunta el reportero al tenista canadiense, Félix Auger-Aliassime.

"Es curioso. Al final de 2022 me preguntaba si lo veía como un nuevo comienzo, como un nuevo año, o si debía seguir adelante y tratar de contemplar mi carrera como un progreso continuo. Tuve la sensación de que tenía que pensar en seguir como hasta ahora, centrarme en las cosas que son importantes para mí, mantenerme en forma y conservar una buena salud, por supuesto, en primer lugar. Y, después de esto, debo entrenar bien para que, cuando llegue a los torneos, esté preparado y tenga el sentimiento de que estoy jugando bien", responde el tenista canadiense.

A pesar de ser el jugador canadiense mejor clasificado, previamente afrontó sus propios desafíos; disputó ocho finales antes de franquear esa barrera. ¿Cómo lo superó? ¿Qué sintió al ganar su primer título?, quiere saber Aadel Haleem.

"Supuso un gran alivio. Yo era un jugador joven, un tenista prometedor, desde que tenía 14 o 15 años. Esto se convirtió en una especie de carga. Pero, al mismo tiempo, resultó una buena presión, una buena motivación. La gente hablaba del jugador que podría llegar a ser. Yo sentía que podía convertirme en un buen tenista, pero tenía que demostrármelo a mí mismo y a los demás. Luego, al perder todas esas finales, a veces dudaba. Me preguntaba: ¿puedo ser ese tipo, puedo ser ese jugador que está entre los diez mejores, incluso mejor de lo que me gustaría ser, y de lo que todo el mundo habla? Así que, cuando superé esa barrera, sentí que había jugado uno de mis mejores partidos de tenis en un partido importante, y supuso un gran alivio", declara el tenista canadiense.

Imagen del tenista canadiense Félix Auger-Aliassime en el transcurso de su entrevista con el periodista Aadel Haleem, para el programa Qatar 365. Euronews

Habla de dudas, como joven deportista. ¿Cómo se asegura de no caer demasiado bajo en las derrotas, ni subir demasiado alto? Ganó cuatro títulos el año pasado... ¿Cómo equilibra eso?, interroga el periodista.

"Para mí la clave es tener una mente equilibrada, y permanecer relajado y no emocionarse demasiado cuando ganas, ni frustrarse demasiado cuando pierdes, porque se trata de aceptar la realidad. Cuando adopté esa idea y alcancé esa mentalidad... es como si la frustración viniera de no aceptar la realidad a la que te enfrentas. Quiero decir que... podría frustrarme cuando pierdo o podría emocionarme demasiado si gano. Pero, ya sabe, esa es solo la realidad. Si gano es porque me lo merezco, porque he trabajado duro y he jugado bien. Y... si no gano significa que tengo que volver a empezar de nuevo y mejorar. Así que se trata de aceptar la realidad", indica Félix Auger-Alliassime.

Ahora su entrenador es Toni Nadal, tío de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. ¿Qué ha aportado a su juego?, pregunta el autor del reportaje.

"Trabajamos en muchos aspectos. Cuando estoy en una pista con él hablamos de mi técnica, de mi juego, de cómo puedo mejorar mis golpes. Me ha aportado mucha confianza, es un gran motivador, tiene una forma de hablar...", sostiene el tenista canadiense.

En su primera participación en este torneo... ¿Qué siente? ¿Se trata, simplemente, de pasear por la ciudad y por las pistas?, quiere saber, por último, Aadel Haleem.

"Es un acontecimiento de talla mundial, y es mi primera estancia en Doha, una ciudad futurista. Parece que tienen la grandiosa idea de convertirla en una ‘ciudad del futuro’. Es bonito ver todo eso, y esperaba tener tiempo para visitarla un poco", concluye Félix Auger-Alliassime, tenista canadiense, en la entrevista realizada antes de tomar parte en el Qatar ExxonMobil Open de 2023.

Las multimillonarias inversiones de Catar en instalaciones deportivas sentaron las bases para poder albergar grandes acontecimientos deportivos internacionales. El Beach Pro Tour de vóley-playa forma parte de esa lista. Los aficionados han podido ver a algunos de los mejores jugadores del mundo en acción, por primera vez, en Catar. Laila Humairah, periodista de Euronews, ofrece algunos detalles sobre este asunto.

Sol, arena y mar. Cuando se trata de vóley-playa, es innegable que Catar reúne las condiciones ideales para albergar una de las principales citas de este deporte.

Doha fue elegida como parada final del torneo Beach Pro Tour. La capital catarí ha puesto el colofón a una serie de cerca de 50 eventos que concluye con la coronación del mejor equipo de vóley-playa del mundo.

"Hemos vivido un gran momento al traer un evento de vóley-playa a Catar. El equipo catarí es uno de los mejores del mundo. Ganó la medalla de bronce en competición masculina en los Juegos de Tokio. Para nosotros, crear una relación con la Asociación de Voleibol de Qatar, así como con la Aspire Academy, era el siguiente paso para llevar este deporte a Catar", declara Finn Taylor, director ejecutivo del Volleyball World.

Al hacerlo, han logrado llevar a más aficionados al país.

"Cuando ves a los mejores equipos, cuando ves a los mejores jugadores, que se esfuerzan, que dan lo mejor de sí mismos... Entonces, puedes encontrarte con los aficionados, con los espectadores. La gente los sigue, les gusta ver a los jugadores y apoyar a su país", sostiene Ali Ghanim Al Kuwari, presidente de la Asociación de Voleibol de Catar.

"¡Resulta fascinante! Asistes a los partidos en directo. Verlos en la televisión es una cosa, pero in situ... es completamente diferente", indica un aficionado.

"Es muy bonito. Estamos muy cerca de los jugadores, puedes ver todos los partidos... ¡Es increíble! Catar cuenta con unas instalaciones magníficas y una gran organización. Es un lugar realmente bueno, para estar en él", señala otro aficionado al vóley-playa.

Con todas las miradas puestas en el torneo, los organizadores vieron la oportunidad de adoptar una postura sobre un importante problema mundial: la contaminación.

"Las finales del Beach Pro Tour no solamente se celebraron en Catar, por primera vez en la historia. Además, los campeones del evento pudieron levantar un trofeo único. Otra particularidad del torneo", explica Laila Humairah, periodista de Euronews.

Imagen del trofeo que reciben los ganadores de las finales del Beach Pro Tour, en Doha. Euronews

Fabricado con residuos de plástico, recogidos en playas de todo el mundo, y reciclados, el trofeo simboliza el compromiso del Volleyball World de mantener limpias las playas, para que los aficionados puedan disfrutar de este deporte durante generaciones.

Las finales del Beach Pro Tour se celebrarán en Doha hasta 2025, pero los organizadores miran más allá, y contemplan una asociación a largo plazo.

"Para nosotros, Doha se ha convertido en una de las principales ciudades del Beach Pro Tour, y del vóley-playa de todo el mundo. Queremos volver mientras podamos y mientras el pueblo catarí disfrute viendo el vóley-playa", concluye Finn Taylor, director ejecutivo del Volleyball World.

La pelota está en el tejado de Catar, pero el sólido trabajo en equipo con organizaciones deportivas internacionales como el Volleyball World, se ha convertido en una estrategia ganadora para todas las personas implicadas.