En Portugal, las autoridades del puerto de Leixões aseguran que el incendio de un buque cisterna frente a la ciudad de Oporto no presenta, por el momento, "peligro de contaminación". El incendio, desatado este martes y ya controlado, causó preocupación, ya que el barco transportaba "productos petrolíferos y químicos", gasóleo y gasolina para la aviación. No se registraron heridos. El buque Greta K se encuentra a unos 20 kilómetros de la costa, frente al puerto de Leixões. Las autoridades portuarias aseguran que no hubo derrame de combustible.