La tuberculosis causa 1,6 millones de muertes cada año y afecta a millones de personas.

Con motivo del día mundial de esta enfermedad, la OMS ha anunciado un plan para reforzar su lucha. El objetivo es erradicarla antes de 2030.

El director general de la Organización Mundial de la Salud ha anunciado la ampliación, por otros cinco años, del plan puesto en marcha en 2018 para aumentar la investigación. También ha propuesto el desarrollo de nuevas vacunas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, ha destacado: "La tuberculosis es una enfermedad que se puede prevenir, tratar y curar. Y, sin embargo, sigue matando a un millón seiscientas mil personas cada año y afectando a millones más, con enormes repercusiones para las familias y las comunidades. No podemos acabar realmente con la tuberculosis si no abordamos los factores que la provocan: la pobreza, la malnutrición, la diabetes, el VIH, el consumo de tabaco y alcohol, las malas condiciones de vida y de trabajo, la estigmatización, la discriminación, etc."

Tereza Kasaeva, directora del Programa Mundial contra la Tuberculosis, ha apuntado: "En la OMS pedimos a los países que aceleren sus esfuerzos para garantizar que todas las personas con tuberculosis tengan acceso a una prevención y atención de calidad, en sintonía con el impulso de la OMS hacia la consecución de la Cobertura Sanitaria Universal, en particular para las poblaciones más vulnerables."

En 2022 se registró el primer aumento de los fallecidos anuales por tuberculosis de la última década, debido a la reducción de los servicios de respuesta a la enfermedad que conllevó el desvío de recursos para la lucha contra la pandemia de Covid.

¿Cómo es la incidencia de la tuberculosis en Europa?

La región europea -que comprende 53 países, entre ellos Rusia y varias antiguas repúblicas soviéticas- mantiene la tendencia decreciente en incidencia de tuberculosis, pero a un ritmo "insuficiente".

"Aunque eso es parcialmente por el impacto de la pandemia de covid-19 en los sistemas de salud, incluida la capacidad de prevenir, diagnosticar y tratar la tuberculosis, los países necesitan de forma urgente renovar sus esfuerzos", avisa la OMS.

En 2021 se notificaron 166.000 nuevos casos en la región, una quinta parte de ellos en la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE), una cifra ligeramente superior a la del año anterior pero lejos de los 216.368 de 2019.

El informe, publicado en el Día Internacional de la Tuberculosis, apunta también a otros retos como el aumento de la carga de casos resistentes a los medicamentos y tasas de éxito en los tratamientos por debajo de los objetivos, combinadas con la interrupción de los servicios causada por la pandemia de covid-19.

"Solo hace tres años, antes de la pandemia, la región experimentó la caída más rápida en incidencia y mortalidad en el mundo. En 2021, la mortalidad en la región subió respecto a 2020, y la curva decreciente en incidencia se ha detenido por primera vez en 20 años", señala la OMS.

El director general de OMS-Europa, Hans Kluge, instó a beneficiarse de las nuevas tecnologías como los diagnósticos con moléculas rápidas, impulsar regímenes de prevención, tratamiento y cuidado mejores y más cortos; y recurrir a soluciones digitales innovadoras.

"Tenemos las herramientas científicas y médicas para recuperar el terreno perdido, pero necesitamos urgentemente colaboraciones más fuertes entre estados, agencias y comunidades si queremos llegar a cada persona con tuberculosis para darles el cuidado que necesitan", afirmó Kluge en un comunicado.