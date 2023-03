No solo en Francia hay protestas contra la reforma de las pensiones. En Praga, la capital checa, más de 2 000 trabajadores se han echado a la calle para mostrar su desacuerdo con los planes de su Gobierno. Critican principalmente el posible aumento de la edad de jubilación a los 68 años, cuatro años más que en Francia.

"No me puedo imaginar que a los 68 estaré corriendo por la sala cuidando pacientes", asegura Martina Netrvalova, enfermera.

"La gente debería jubilarse cuando todavía pueden disfrutar. Por eso es tan importante el límite de la jubilación", opina Stanislav Jindra, mecánico.

Los sindicatos exigen una jubilación anticipada para profesiones exigentes. Esperan que movilizaciones como ésta hagan dar marcha atrás al Gobierno.

"Creo que esta protesta, y las reacciones de los ciudadanos, y las encuestas que se están haciendo sobre este tema, serán algunas de las razones por las que no aumentará la edad de jubilación", dice Josef Stredula, líder de la Confederación de Sindicatos Checo-Moravos.

La parte básica de la pensión se determina según las posibilidades económicas del Estado, teniendo en cuenta la esperanza de vida y la duración e intensidad del trabajo.

"Me alegraría mucho si tales protestas no se llevaran a cabo. Me gustaría ver estas cosas resueltas en un debate. Si no lo hacemos, el problema será aún mayor", añade Stredula.

Los sindicatos quieren negociar con el Gobierno, de lo contrario amenazan con protestas más masivas y virulentas en todo el país.