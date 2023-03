Donald Trump se dice "conmocionado" por su imputación

Donald Trump se mostró "conmocionado" por su imputación a pesar de haber pronosticado su propia detención "basándose en una filtración", eso es según su abogado Joe Tacopina.

Y tachó la acusación de "persecución política e interferencia electoral". La reacción del ex vicepresidente Mike Pence fue la misma:

"Creo que está claro para la inmensa mayoría del pueblo estadounidense que esto no es más que una persecución política por parte de un fiscal de Manhattan que literalmente hizo campaña para presentar cargos contra un estadounidense en particular".

El presidente Joe Biden no quiso hacer comentarios mientras Trump se convertía en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentarse a cargos criminales: "No, no voy a hablar de la acusación de Trump", dijo el presidente.

El jueves, un gran jurado de Nueva York acusó a Donald Trump, que aspira de nuevo a la Casa Blanca en 2024, por los pagos de dinero encubierto a una actriz porno durante su campaña de 2016. Los abogados de Trump esperan que sea procesado el martes de la próxima semana.

Un "mártir" entre los republicanos

Los principales dirigentes republicanos cerraron filas en torno al expresidente tras su imputación, ya que pese a este envite, aguanta como el máximo líder del partido con, de momento, sus aspiraciones de volver a la Presidencia intactas.

La mayoría de figuras del partido se han pronunciado para defender al exmandatario en las últimas horas. Además del ex vicepresidente Mike Pence, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, le mostró un apoyo sin fisuras y sin un atisbo de crítica por su comportamiento.

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Quinnipiac, Scott McLean, dijo a EFE que el exmandatario "debería continuar con su cruzada hacia la nominación presidencial", porque, según un sondeo de su centro publicado esta semana, la mayor parte de los republicanos encuestados creen que la imputación no lo descalifica para continuar en la carrera hacia las elecciones.