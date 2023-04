En Montenegro, el veterano Milo Djukanovic pierde el poder después de más de tres décadas en la escena política. Los comicios presidenciales le han dado la victoria a Jakov Milatovic del partido Europa Ahora que contó con el apoyo de casi todos los partidos políticos.

"No volverán a dividirnos, no nos empobrecerán y no atraparán al Estado con el crimen y la corrupción. Ahora decimos que Montenegro avanza, avanza hacia la riqueza, hacia la igualdad, hacia una tierra de justicia, confianza y unión", Jakov Milatovic, presidente electo de Montenegro.

Los resultados se veían venir

Los resultados ya se vislumbraban desde hace dos semanas, con el movimiento Europa Ahora como claro favorito. Lo que se ha confirmado este domingo. Milatovic obtuvo el 60 por ciento de los votos y Djukanovic el 40 por ciento, por lo que su Partido Democrático de los Socialistas pierde las presidenciales tras caer en las parlamentarias de 2020.

El partido de Dukanovic perdió las elecciones parlamentarias de 2020

"Montenegro eligió, y yo respeto esa elección. Felicito a Jakov Milatovic por la confianza recibida en las elecciones presidenciales. Le deseo que sea un presidente de éxito, porque si es un presidente de éxito, puede significar que Montenegro también será un país de éxito y que avanzará hacia su objetivo", Milo Djukanovic, presidente de Montenegro.

El país aspira a entrar en la UE

Con bengalas y ondeando banderas, las celebraciones se prolongaron hasta la noche en las calles de Montenegro, a la esperan elecciones parlamentarias extraordinarias el 11 de junio. El movimiento Europa Ahora no contará con una gran alianza preelectoral, pero no hay duda de que ahora es una de las fuerzas políticas dominantes en Montenegro.