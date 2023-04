The Cube | Después de que Italia bloquee ChatGPT, ¿le seguirá Europa?

Italia se ha convertido en el primer país occidental en bloquear ChatGPT, un chatbot basado en inteligencia artificial.

El organismo de control de la protección de datos del país ha declarado que va a abrir una investigación contra openAI, la empresa que está detrás de este chatbot de gran popularidad, debido a la preocupación por la privacidad de los datos, después de que ChatGPT sufriera una violación de datos que afectaba a las conversaciones de los usuarios y a la información de pago.

ChatGPT puede responder a cualquier pregunta, aprobar exámenes e incluso programar un sitio web completo.

Sin embargo, los riesgos potenciales de la inteligencia artificial son cada vez más preocupantes, como su amenaza de acabar con muchos puestos de trabajo y propagar la desinformación.

La semana pasada, importantes figuras del mundo de la tecnología, como el jefe de Twitter, Elon Musk, pidieron que estos tipos de sistemas de IA se suspendieran ante el temor de que la carrera por desarrollarlos se haya descontrolado.

¿Qué significa esto para la UE? Pues ahora, la Organización Europea de Consumidores (BEUC) pide a todas las autoridades que investiguen estos chatbots.

"Los consumidores o la gente no están preparados para esta tecnología. No se dan cuenta de lo manipuladora y engañosa que puede llegar a ser. No se dan cuenta de que la información que reciben puede ser errónea. Creo que este incidente con ChatGPT es muy importante. Es una especie de llamada de atención para la Unión Europea, porque aunque estamos trabajando en esta Ley de IA, las instituciones europeas están trabajando en ella, no será aplicable, diría yo, hasta dentro de cuatro años. Y hemos visto lo rápido que fue este desarrollo con ChatGPT", dice Ursula Pachl, Directora Adjunta de la BEUC.

La Comisión Europea está debatiendo actualmente la primera legislación mundial sobre inteligencia artificial, denominada AI Act. Pero parece que no se inclinará por prohibir los sistemas de inteligencia artificial, según la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager.

En Twitter dijo "No importa qué tecnología usemos, tenemos que seguir avanzando en nuestras libertades y proteger nuestros derechos. Por eso no regulamos las tecnologías de AI, regulamos los usos de AI. No tiremos por la borda en unos años lo que ha costado décadas construir."

Según la BBC, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda y el regulador de datos del Reino Unido también han declarado que empezarán a examinar más de cerca estos chatbots de inteligencia artificial, especialmente en lo que respecta a la protección de datos.

El organismo de control italiano dijo que la empresa detrás de ChatGPT tiene ahora 20 días para resolver los problemas de protección de datos o pagar una multa de 20 millones de euros o hasta el 4% de los ingresos anuales.