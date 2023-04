El ministerio de Defensa de Bielorrusia ha confirmado este martes que sus soldados han comenzado a recibir entrenamiento en Rusia sobre el manejo y mantenimiento del sistema de misiles Iskander-M, dispositivo táctico capaz de utilizar ojivas nuclares.

El anuncio, transmitido a través de un comunicado, tiene lugar dos semanas después de que el presidente ruso Vladímir Putin declarara su intención de emplazar armas nucleares cerca de la frontera que comparte Bielorrusia con Lituania, Letonia y Polonia, todos países miembros de la OTAN.

Pese a los llamamientos de la Alianza Atlántica y las amenazas de la UE de aplicar nuevas sanciones tantos a Moscú como a Minsk, el mandatario ruso defiende que esto no tiene nada de extraordinario, ya que Estados Unidos lleva décadas haciéndolo en países de la OTAN.

Hasta la fecha, se desconoce cuándo será el traslado del armamento ruso al país vecino, los puntos de instalación o cuántas ojivas serán dispuestas. El investigador principal del Centro de Viena para el Desarme y la No Proliferación, Nikolai Sokov, considera que es poco probable obtener datos exactos sobre los movimientos y características de dicho armamento, aunque destaca que lo más importante es el mensaje detrás de la decisión de Putin.

"Las armas nucleares son armas políticas. Los cambios se utilizan para dar señales políticas. Ahora mismo no tenemos información específica sobre cuándo, qué armas, cuántas o dónde. El número será probablemente algo así como 10 -20 [armas nucleares tácticas]. Todo el mundo habla de aviones. Así que deberían ser bombas de gravedad o aviones", dice Sokov.

Vladímir Putin subrayó que el acuerdo con Bielorrusia no viola las obligaciones de Rusia sobre la no proliferación nuclear. Euronews.

Asimismo, el presidente ruso informó de la construcción de instalaciones para almacenar las armas nucleares tácticas en Bielorrusia y que estarán listas para el 1 de julio, y agregó que el Kremlin ha ayudado a modernizar los aviones de guerra bielorrusos con el fin de que puedan portar armas atómicas.

Los dos vecinos tienen un acuerdo que vislumbra vínculos cercanos en lo económico, político y militar. Rusia utilizó territorio bielorruso para lanzar su invasión de Ucrania, y mantiene un contingente de soldados y armas en Bielorrusia. En esta nueva escalada de la amenaza nuclear, el presidente Alexandr Lukashenko dijo encontrarse entre la espada y la pared ante la voluntad de su homólogo ruso.

Putin cruza una nueva línea roja para trasladar su advertencia a Polonia

El exrepública soviética comparte una frontera de 1.250 kilómetros con Letonia, Lituania y Polonia, todos miembros de la OTAN. Para Sokov, este mensaje de advertencia parece llevar a Valdímir Putin a cruzar otra línea roja. Sin embargo, en esta oportunidad el mensaje va dirigido directamente a Polonia, según el investigador, por su férrea postura antirrusa.

"Estoy bastante seguro de que, dado que estamos hablando de armas de corto alcance, el objetivo principal en este caso no será toda la OTAN, sino realmente Polonia. Polonia siempre ha estado en primera línea de apoyo a Ucrania. Polonia, también aboga por un enfoque muy duro hacia Rusia. Realmente está hablando de derrotar completamente a Rusia y cambiar el régimen. Así que realmente estamos hablando de una escalada en ese tipo específico de frente", asegura Sokov.

Las armas nucleares tácticas, diseñadas para destruir a soldados y armas enemigas en el campo de batalla, tienen un alcance relativamente corto y mucho menor potencia en comparación con las ojivas nucleares colocadas en misiles estratégicos de largo alcance, las cuales pueden aniquilar ciudades enteras.

"El despliegue de las ojivas nucleares no ocurrirá pronto"

El emplazamiento de armas atómicas tácticas rusas en Bielorrusia las acercaría a blancos potenciales en Ucrania y de miembros de la OTAN en Europa oriental y central. No obstante, el gran anuncio de traslado podría llevar tiempo.

"No podemos estar seguros, pero parece que Rusia no trasladará armas nucleares a Bielorrusia tan pronto. La próxima etapa será la construcción de una instalación de almacenamiento. Al parecer, en estos momentos se está llevando a cabo la conversión de los aviones, así como la formación de las tripulaciones. [...] Pero el traslado real de las cabezas nucleares será probablemente la próxima señal. Será un paso aparte. Así que todo estará listo. Pero que Rusia traslade o no armas nucleares es una decisión que se tomará más adelante", apunta el investigador.

A todo esto se suma, la adhesión de Finlandia a la OTAN, decisión abiertamente condenada por Rusia.

"Por supuesto, todo esto crea riesgos de una expansión significativa del conflicto, pero no afectará al resultado de la operación especial", declaró este martes el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú.

Shoigú recalcó que por todo ello Rusia y Bielorrusia toman medidas, de manera que parte de los aviones de combate bielorrusos pueden ahora alcanzar objetivos enemigos "con armas nucleares".