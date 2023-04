Por Laila Humairah & Aadel Haleem & Euronews

Con los periodistas Laila Humairah y Adel Haleem al frente, el equipo de Euronews vive experiencias apasionantes, y se acerca al mundo de los deportes extremos en el territorio catarí, en el marco de un reportaje para el programa Qatar 365.

"Las etapas de Catar son bastante exigentes. Son muy duras. Así que, tenemos que preparar los coches de una manera especial. Son etapas rápidas y complicadas en algunos tramos", declara Arturs Priednieks, director del equipo Sports Racing Technologies.

"La primera duna no estaba tan mal. En la segunda tuve que parar y quitar la arena de mis zapatillas de deporte. Cuando llegué a la tercera, pensé: ‘me siento bien’. Así que, seguí corriendo", afirma Vicki Allan, participante en el Desafío.

"El kitesurf es un deporte increíble, que te permite convivir con la naturaleza", señala Rashid Almansoori, deportista y entrenador de kitesurf que ocupa el puesto de director ejecutivo en ‘Saltykites’.

Desde coches de rali, hasta ciclismo en dunas de arena, y senderismo por el desierto. Catar ofrece numerosas posibilidades a quienes viajan en busca de 'emociones fuertes'. Una de ellas es la posibilidad de participar en un rali en el que el complicado terreno pone a prueba la fuerza mental y la destreza de los competidores, y la robustez y fiabilidad de los motores de los vehículos.

"Primero compruebo si hay algún desajuste en la rueda. Nada se mueve. Nada inusual. Así que, la quito", explica Raivis Kucers, mecánico del equipo Sports Racing Technologies.

Raivis Kucers, mecánico del equipo Sports Racing Technologies (SRT), cambia una de las ruedas de un coche que participa en el Rali de Catar. Euronews

Raivis Kucers está preparando su coche para el Rali Internacional de Catar. Pero, debido a la naturaleza del deporte, el mecánico no está seguro de que vuelva de una ‘pieza’.

"Bueno, no vemos mucho de las carreras, ya que estamos aquí, y ellos están compitiendo, por ahí. Solamente se ven los resultados. El coche puede volver reluciente o destrozado. Tienes que lidiar con eso", añade el mecánico del equipo Sports Racing Technologies.

Su trabajo es examinar los coches, antes de que lleguen a los inspectores. El resto de su equipo está dando los últimos retoques, colocando las pegatinas, limpiando los automóviles y haciendo las últimas comprobaciones de seguridad antes de la carrera.

"Su principal tarea es centrarse en que los indicadores de seguridad sean correctos y estén en buenas condiciones, que los asientos sean seguros y estén bien, así como los cinturones de seguridad, los depósitos de combustible, los extintores... que los coches sean seguros para empezar el rali", declara Karmo Uusmaa, delegado técnico de la FIA.

El director del equipo Sports Racing Technologies ha visto crecer el interés por el Rali Internacional de Catar.

"El primer año proporcionamos tres coches. El año pasado cuatro, y este año seis. Creo que la Federación de Deportes de Motor de Catar está haciendo un gran trabajo para promover el rali y el deporte en la región. Así que, sin duda, está creciendo", afirma Arturs Priednieks, director del equipo Sports Racing Technologies.

El equipo SRT ha vuelto por tercer año consecutivo, y ha conseguido dos podios en Catar, quedando segundo y tercero en la clasificación.

"Las etapas de Catar son muy exigentes. Son muy duras. Así que tenemos que preparar de manera especial los coches. Son etapas rápidas y complicadas en algunos tramos. Es un rali interesante. Los pilotos deben tener mucho cuidado, y los coches deben estar muy bien preparados", añade Arturs Priednieks, director del equipo Sports Racing Technologies.

Ahí es donde entra en juego Stanley Da Silva. Lleva casi dos décadas en el mundo del motor. Como jefe de inspectores, se encarga de que su equipo de voluntarios examine cada coche que espera participar en el rali.

"La mayoría de los participantes son entusiastas del automovilismo. Les ofrecemos formación y les aportamos más experiencia durante nuestras competiciones locales. Y, luego, nos unimos a eventos internacionales. Nosotros nos encargamos de las comprobaciones. Tenemos que inspeccionar y asegurarnos de que todos los coches pasan los controles de seguridad exigidos; solamente entonces obtienen la aprobación para competir", señala Stanley Da Silva, jefe de inspección de la Federación de Deportes de Motor de Catar.

"La nación catarí alberga la segunda parada del presente Campeonato de Ralis de Oriente Medio de la FIA, que consta de seis eventos. De vuelta, por segundo año consecutivo, los organizadores locales aseguran que han realizado ligeros ajustes en el recorrido y han hecho la ruta más compacta, para mejorar el que dicen que ya, es uno de los principales ralis de la región", indica el periodista de Euronews, Aadel Haleem.

"El terreno, en su mayoría, es una mezcla de grava, arena, secciones rocosas, piedras... nunca se sabe lo que puede esperar en Catar", sostiene Stanley Da Silva, jefe de inspección de la Federación de Deportes de Motor de Catar.

Por eso la FIA, el organismo rector del automovilismo mundial, vela por que todas las carreras se celebren de forma segura y responsable.

"Los ralis no son lo mismo que conducir por carreteras públicas normales, a 60 kilómetros por hora. A veces, se va a toda velocidad. En ocasiones, se trata de ir completamente a fondo, en zonas donde puede pasar de todo. Puede haber algún elemento que provoque un accidente. El objetivo, la idea, es que siempre que ocurra algo, el piloto y el copiloto que van en el coche salgan ilesos", declara Karmo Uusmaa, delegado técnico de la FIA.

Cuando el polvo finalmente desapareció, el piloto que se adjudicó su 17º Rali de Catar, el cuarto de manera consecutiva, no fue otro que el catarí Nasser Al Attiyah.

"Ganar diecisiete veces el Rali de Catar supone un sentimiento muy bueno. Estoy muy feliz. Gracias por todo", señala Nasser Al Attiyah, ganador del Rali Internacional de Catar 2023.

"Tras estar detrás del volante, cambiamos de marcha para conocer a alguien que está causando sensación en el mundo del kitesurf. Los saltos, giros y volteretas en el aire, a gran velocidad, hacen que este deporte no sea apto para gente sin valor. Rashid Almansoori vive por y para la adrenalina. Hablé con este deportista y entrenador de kitesurf, para descubrir la destreza existente detrás de la emoción", indica Laila Humairah, periodista de Euronews.

Rashid, muchas gracias por acompañarnos. Saltar y dar volteretas a altas velocidades, gracias al viento... definitivamente, me parece un deporte extremo. ¿Cómo se aprende a hacer kitesurf?, pregunta Laila Humairah.

"El kitesurf es un deporte extremo, pero también se puede tratar, simplemente, de un ‘paseo’. Puedo compararlo con conducir. Al volante, puedes conducir con seguridad, sin que haya ningún tipo de acción, sin derrapar... o puedes volverte, realmente, loco. El kitesurf es lo mismo. Puedes aprender las bases de este deporte, practicar, viajar a diferentes destinos, y ver el mundo a través del kitesurf. Y, también, puedes participar en competiciones de estilo libre o de ‘grandes saltos’. Depende de ti estar en contacto con la naturaleza, utilizar la fuerza del viento... Es algo increíble. Puedes disfrutar de la naturaleza usando la fuerza del viento, en el agua, saltando muy alto, realizando algunos trucos. El kitesurf es un deporte increíble, que te permite convivir con la naturaleza", responde Rashid Almansoori, director ejecutivo de Saltykites, deportista y entrenador de kitesurf.

Catar cuenta con algunas de las mejores playas y condiciones para practicar el kitesurf. ¿Qué opina de la creciente popularidad de este deporte?, quiere saber la periodista de Euronews.

"Catar es un lugar increíble para practicar el kitesurf. Es una península, así que, tenemos agua rodeando el país, por todas partes. Hay una gran variedad de lugares: espacios con agua, ideales para los principiantes, olas para los que practican la modalidad de ‘wavering’, y grandes lagunas. Es un sitio estupendo para descubrir el kitesurf, y además, es seguro", declara Rashid Almansoori.

Ha representado a Catar en el GKA Kite World Tour 2023 que arrancó en Fuwairit Kite Beach. ¿Cómo se sintió representando a su país, en casa, en un evento deportivo tan internacional?, interroga la reportera.

"Fue un placer, de verdad, participar en nombre de mi país y ser el único catarí que compitió en ese evento. El GKA World Tour es un circuito de carácter mundial en el que participan todos los campeones del mundo. Ha sido una gran experiencia. He aprendido mucho de los diferentes campeones mundiales. Me gustaría llegar a estar a su nivel, algún día, y ser uno de los mejores kitesurfistas del mundo", concluye el director ejecutivo de Saltykites.

En los últimos años, las ‘carreras de resistencia’ han ganado popularidad en todo el mundo. En Catar, los organizadores han dado un paso más. En las pruebas celebradas en terrenos desérticos como el lugar en el que se encuentra Laila Humairah, en el sur del país, los participantes luchan contra algo mucho más complicado, que en las demás.

Normalmente, justo después del amanecer, en el desierto catarí de Sealine se produce un momento de calma y tranquilidad. Pero, hoy, se percibe una especie de 'entusiasmo general' en el ambiente. Este es el punto de partida del 'Desafío del Desierto de Al Adaid', la prueba más dura del calendario ciclista ‘todoterreno’ de Catar.

Organizada por Qatar Cyclists, la carrera consta de un recorrido de 40 kilómetros, por el desierto, a través de ocho dunas de arena, un terreno mixto de arena y grava, y con cualquier tipo de condición meteorológica que la ‘madre naturaleza’ pueda ofrecer.

Ciclistas inmersos en la competición en el ‘Desafío del Desierto de Al Adaid’, la prueba más dura del calendario de 'ciclismo todoterreno' de Catar. Euronews

Los participantes pueden recorrer la ruta pedaleando con su bicicleta, corriendo... o haciendo ambas cosas. Tienen que competir bajo la lluvia o el sol, e intentar ganar la batalla mental que libran en su interior. La victoria aporta una sensación muy agradable, como también lo es el sentimiento de consumar una gran hazaña.

En la línea de meta del ‘Desafío del Desierto de Al Adaid’, muchos de los participantes y deportistas se alegran de encontrarse. Después de meses de preparación, tanto física como mental, todos pueden estar orgullosos de lo que han conseguido, independientemente del resultado.

"Es una prueba dura. Cuando llegas a las dunas... es complicado. Tienes que empujar la bici, porque no puedes pedalear. No estoy muy preparado para esta carrera, porque realizo guardias nocturnas. Pero, lo intento, me he esforzado al máximo, y creo que puedo completarla", afirma Jumel Justo, participante en el 'Desafío del Desierto de Al Adaid'.

"La primera duna no estaba tan mal, en la segunda tuve que parar y sacar la arena de mis zapatillas de deporte, porque se llenaron enseguida. Decidí empezar la carrera de modo suave, y luego, subir las dunas andando. Cuando llegué a la tercera duna, pensé: ‘me siento bien’. Así que, seguí corriendo. No sé por qué, pero... ¡Me encantó!", señala Vicki Allan, deportista que ha participado en la carrera catarí.

"Los organizadores del ‘Desafío del Desierto de Al Adaid’, esperan que aumente el número de corredores que participan por primera vez, y que después, vuelvan en busca de una nueva aventura", sostiene Laila Humairah, periodista de Euronews.

"Catar se distingue en todos los deportes, como es el caso del ciclismo, la natación, el fútbol... o cualquier otro deporte. Organizamos esta competición como un reto para mucha gente, de cualquier nacionalidad. Resulta muy satisfactorio para nosotros, como organizadores de este tipo de carreras, observar cómo personas de países de todo el mundo participan en este desafío, y conocen el territorio de Catar, o descubren esta nación en bicicleta", afirma Hamad Al Jaaidi, entrenador y deportista de la organización Qatar Cyclists.

Ya sea sobre dos ruedas o a pie, el ‘Desafío del Desierto de Al Adaid’ ha ampliado su dimensión, y está muy cerca de convertirse en una carrera internacional de primer nivel.

"Está claro que Catar es un lugar ideal para los amantes de las ‘emociones fuertes’ que buscan superar los límites de la resistencia humana, desafiar a la mente con respecto a las ‘fuerzas de la naturaleza’, o simplemente, para asistir a pruebas muy emocionantes, cargadas de adrenalina", indica como despedida del reportaje, Laila Humairah.