El 2 de marzo de 2023 entró en vigor en España una nueva ley nacional para la "igualdad real y efectiva de las personas trans". Ahora es posible cambiar la identidad de género en el registro civil sin someterse a un tratamiento hormonal de dos años ni obtener un diagnóstico médico de disforia de género, como exigía la legislación anterior.

Los reporteros de Euronews Valerie Gauriat y Davide Rafaelle Lobina viajaron a Madrid para escuchar los testimonios de los afectados por la ley.

Ezequiel "La transición de género no es una decisión a la ligera"

Ezequiel es un entrenador deportivo de 23 años cuyo sueño es ser bombero. Detrás de su esbelta figura se esconden años de lucha. Ezequiel nació mujer. Empezó su transformación física tras años de sentir que no pertenecía a su propia piel: "Es como saltar al vacío, esperando que haya agua debajo".

zekiel, 23 años, entrenador deportivo, "feliz como nunca" Euronews

Gracias a la nueva ley, Ezequiel se alegra de que se le reconozca oficialmente como hombre. España es uno de los pocos países europeos que permite a los ciudadanos determinar su sexo oficial mediante una simple declaración administrativa. Algunos profesionales de la medicina y la psicología se oponen a que la ley ya no exija una evaluación médica y un seguimiento. Según Vicenta Estévez, miembro del Consejo General de Psicología, la transición es un proceso complejo que requiere apoyo psicológico.

Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es la posibilidad de cambiar de sexo en el registro civil sin condiciones a partir de los 16 años. Los niños de entre 12 y 15 años pueden hacerlo con el consentimiento paterno.

"A los 16 años se puede trabajar, se pueden tener relaciones sexuales, las mujeres pueden abortar si quieren", afirma la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. "Es razonable que las personas también puedan declarar su propio sexo".

Encarni Bonilla Huete: "el problema es la sociedad, no la identidad de género"

Encarni Bonilla Huete es la presidenta de la asociación Chrysallis, que agrupa a familias con hijos transexuales que luchan contra la estigmatización. "Nuestros jóvenes son cada vez más diversos y demandan diversidad. O nos adaptamos a ella o nos distanciamos más".

Encarni, madre de Marc y presidenta de la asociación Chrysallis. Euronews

Nacido niña, el hijo de Encarni, Marc, de 12 años, decidió convertirse en niño hace dos años. Encarni y su marido decidieron apoyar su transición. Encarni está convencida de que sus vidas han cambiado a mejor.

"Pido a los que están en contra de mi transición que me dejen vivir mi vida", concluye Marc. "No deberían hablar de ello porque no saben lo que es, y les pido que me dejen ser feliz".