Por Euronews en español

¿De quién fue la culpa de la precipitada y más que mejorable retirada de Afganistán? El debate está abierto en Estados Unidos, donde el Gobierno de Joe Biden ha culpado a Donald Trump de la mortal y caótica salida de este país en 2021.

La Casa Blanca hizo público este jueves un resumen de 12 páginas sobre los resultados de las políticas estadounidenses en torno al final de la guerra más larga del país. El texto asegura que Biden se vio "severamente condicionado" por las decisiones de su predecesor en el cargo, Donald Trump. Este, según rea el informe, no habría elaborado "ningún plan" para facilitar la retirada de las tropas tras 20 años de guerra.

"Hay que tener en lo que Biden se estaba metiendo cuando llegó a la oficina", explicaba el portavoz de seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. "Biden no negoció con los talibanes. No invitó a los talibanes a Camp David. No liberó a 5 000 prisioneros. No redujo los niveles de fuerza en Afganistán a 2 500. Y no llegó a un acuerdo con los talibanes para que no atacaran a nuestras tropas. Llegó con una serie de circunstancias. No tenía capacidad para cambiarlas. Tuvo que lidiar con ello basándose en lo que heredó", insistía Kirby.

Con todo, el portavoz defendió que la decisión de salir del país asiático fue "la correcta", y sostuvo que Biden está "orgulloso" de la forma en que se logró sacar del lugar a 124 000 personas, entre estadounidenses y afganos.

"Nadie está diciendo que todo fuera perfecto", decía Kirby a la prensa, "pero hay mucho que sí salió bien. Y muchos afganos están viviendo ahora mejor en este país gracias a los sacrificios que hicieron muchos miembros del Gobierno estadounidense".

A un año de las elecciones

Según el resumen de la Casa Blanca —presuntamente elaborado ara extraer lecciones de cara al futuro— cuando Biden llegó al cargo, "los talibanes estaban en su posición militar más fuerte desde 2001, controlando o disputando casi la mitad del país".

El informe asegura también que, como resultado de la experiencia de Afganistán, la política estadounidense se tuvo que ajustar para acelerar las evacuaciones en un momento en que las condiciones de seguridad estaban muy deterioradas.

La respuesta de Trump, por supuesto, no se ha hecho esperar. El expresidente acusó a la administración Biden de estar jugando "un nuevo juego de desinformación" para distraer a la gente de "su groseramente incompetente RENDICIÓN en Afganistán. ¡Biden es el responsable, y nadie más!", recordaba Trump a través de sus redes sociales.

A un año de unas nuevas elecciones en Estados Unidos, la feroz lucha entre demócratas y republicanos ya está en marcha.