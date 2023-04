Por euronews

Borodianka al norte de Kiev, sigue siendo una de las ciudades más devastadas de la región de la capital ucraniana un año después de que las fuerzas rusas abandonaran la zona. Los vecinos culpan al gobierno de no haber financiado e iniciado la reconstrucción a tiempo. Dicen que llevan esperando desde hace meses a que alguien venga y empiece las obras.

Nataliia Didkivska, vecina de Borodianka explica: "Las autoridades no nos informan sobre los plazos, no nos informan sobre la decisión relativa a nuestra casa, sobre lo que va a pasar con ella. Esta situación no convence a mucha gente, incluida a mí".

El Ayuntamiento del pueblo dice que, aunque hay algunos fondos para la restauración, es difícil establecer el plan de trabajo.

La concejal Iryna Zakharchenko, asegura que: "Los diputados no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo gastar los fondos. Insisto en que mi visión es que la reconstrucción debe comenzar con el diseño y la documentación del presupuesto. Algunos colegas lo ven de otro modo. Pero, como ven, a finales de marzo llegamos al punto de tener que hacer proyectos".

Borodianka fue reducido a ruinas por los bombardeos rusos.

Calculan que el 90 por ciento del centro de la ciudad ha sido destruido.