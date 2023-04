Por Euronews

Los combates entre fuerzas rusas y ucranianas se suceden día y noche en torno a Bajmut, en la región de Donetsk.

A diez kilómetros de allí, los rusos rodean por tres lados la localidad de Chasiv Yar, donde ya todas las casas han sufrido daños. Aunque casi todos sus habitantes han sido evacuados, los que se se han quedado se las arreglan para sobrevivir bajo las balas. Oleg es uno de ellos.

"No me importa, solo quiero vivir tranquilo mis años de jubilado. Estoy muy alejado de la política, nunca me ha interesado. No puedo ver las noticias ahora, la radio y la televisión no funcionan".

En su alocución nocturna, el presidente Volodímir Zelenski aseguró que la guerra ha alcanzado un punto en el que es vital no perder de vista el camino que los ucranianos deben ahora superar.

Canadá impondrá más sanciones

Canadá ha anunciado que impondrá más sanciones contra Moscú y entregará más ayuda militar a Kiev durante la visita del primer ministro ucraniano Denis Schmihal.

Washington, por su parte, ha declarado que no tiene pruebas de que Egipto haya enviado armas a Rusia, tal y como ha publicado un periódico estadounidense.