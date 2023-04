¿Qué riesgos suponen las erupciones volcánicas para los aviones?

Por Euronews

En abril de 2022, el volcán Shiveluch, en la península rusa de Kamchatka, provocó la mayor lluvia de cenizas de los últimos 60 años. El pueblo de Klyuchi, situado a sólo 47 kilómetros del volcán, quedó cubierto en pocas horas por una capa de ceniza de 4,5 centímetros de altura. La nube de ceniza alcanzó una altura de hasta 20 kilómetros.

Mike Burton, profesor de vulcanología de la Universidad de Manchester, explica que, globalmente, la erupción del Shiva tendrá poco impacto: "Así que el mayor impacto es el depósito de cenizas, que es perturbador pero y molesto, pero no ha producido un gran impacto. Así que queda el tipo de impacto regional debido a la ceniza en la atmósfera".

Esto contrasta fuertemente con la erupción volcánica del Pinatubo en Filipinas en 1991, que provocó un enfriamiento de la atmósfera de medio grado debido al aerosol en la estratosfera que reflejaba la radiación solar.

Nubes de ceniza volcánica: una grave amenaza para el tráfico aéreo

El impacto regional incluye también el tráfico aéreo: se ha declarado el máximo nivel de alerta roja. Las nubes de ceniza volcánica suponen una grave amenaza para la aviación. No sólo dificultan la visibilidad de los pilotos, sino que también pueden causar graves daños en los controles de vuelo y provocar averías en los motores:

"Lo que tienes es un problema cuando vuelas con un motor a reacción, que tiene partes muy calientes y partes más frías. Cuando se vuela a través de un penacho de ceniza, se ingiere esa ceniza y se funde. Se calienta tanto que se convierte en líquido y puede acumularse en las partes más frías del motor. Y esa acumulación puede hacer que bloquee el motor y lo bloquee. Y si el motor falla, el avión empieza a caerse del cielo", dice Burton.

Varios incidentes por cenizas volcánicas

Ya en 1982, por ejemplo, un Boeing 747-200 de British Airways entró en una nube de ceniza procedente del volcán Galunggang sobre Indonesia a su altitud de crucero de 12.000 metros. Todos los motores fallaron y el avión descendió en picado antes de que los pilotos consiguieran volver a arrancarlos a una altitud de unos 4.000 metros y realizar un aterrizaje de emergencia seguro en Yakarta.

Siete años más tarde, se produjo otro dramático aterrizaje de emergencia de un avión de KLM en Alaska, cuyos motores habían fallado tras volar a través de una nube de ceniza del volcán Mount Redoubt.

El problema en este caso es que, para los pilotos, las nubes de ceniza apenas se distinguen de las de vapor de agua, y el radar meteorológico de a bordo no las detecta, porque incluso días después de las erupciones, quedan en el aire micropartículas de una centésima de milímetro de diámetro, esparcidas por enormes zonas.

Según la agencia del Servicio Geológico de Estados Unidos, entre 1983 y 2009 se han documentado 129 incidentes con aviones y cenizas volcánicas.

Sin embargo, los casi accidentes con ceniza volcánica en la capa atmosférica pusieron el tema en el radar de la seguridad aérea, explica Burton:

"Creo que esos sucesos de los ochenta fueron como una señal de advertencia de que las cosas podían ir terriblemente mal si no preveníamos si no alejábamos el avión de la pluma. (...) Hasta ahora no se ha registrado ningún accidente mortal debido a la interacción con la pluma volcánica. Y eso se debe en gran parte a que hemos mejorado en la evasión. Podemos ver dónde están gracias a los datos por satélite".

Las imágenes por satélite, una "auténtica revolución"

Las imágenes por satélite muestran las peligrosas partículas, una "auténtica revolución", llama el profesor Burton a las nuevas capacidades de observación de la Tierra desde el espacio que se han desarrollado en los últimos 20 años:

"Ha habido un gran éxito por parte de muchas, muchas organizaciones internacionales, pero en particular, la Agencia Espacial Europea ha hecho un trabajo realmente bueno en la producción de éstas". Un nuevo grupo, un nuevo equipo de satélites llamado Sentinel. Y estos han abierto muchas más oportunidades sobre cómo podemos hacer este tipo de seguimiento desde el espacio".

La creación de nueve Centros de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas (VAAC) para informar a los servicios meteorológicos de todo el mundo tras las erupciones volcánicas también ayudará a garantizar que los aviones y las cenizas volcánicas coincidan lo menos posible en el futuro.

"Son las personas que actúan como traducción operativa de las observaciones a un mando y control útiles para los lugares donde el espacio es peligroso. Y ése es su trabajo principal. Y en cierto modo, la comunidad académica está trabajando para desarrollar nuevas herramientas de apoyo a los centros de asesoramiento sobre cenizas volcánicas, de modo que en el futuro puedan hacer un mejor trabajo informando a las compañías aéreas de dónde es probable que haya cenizas y gases", concluye Burton.