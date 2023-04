Por Alexandra Leistner & Euronews

China se presenta como país neutral en la guerra de Ucrania. El presidente chino, Xi Jinping, estuvo en Moscú para mantener una larga reunión con Putin, a quienes algunos consideran como un ‘presunto criminal de guerra’.

En un artículo publicado en los medios estatales rusos, con motivo del inicio del viaje del mandatario de China, este calificó su visita de "viaje de amistad, cooperación y paz", y prometió "abrir un nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales.

China "siempre ha mantenido una posición objetiva e imparcial" sobre Ucrania y "ha promovido activamente las conversaciones de paz", afirmaba Xi Jinping.

Tras el exitoso acercamiento de China a dos naciones archienemigas, como eran, hasta hace poco tiempo, Arabia Saudí e Irán, ¿es la paz en Ucrania la próxima victoria de la diplomacia china?

Tanto los funcionarios de la Unión Europea, como los de la OTAN, instan a Pekín a que adopte un papel proactivo, y que presione a Moscú.

¿Qué une a China y Rusia?

Además de una larga historia como países vecinos, y alrededor de 4 200 kilómetros de frontera, existen numerosas conexiones entre Rusia y China.

"Tiene mucho sentido que China, mediante negociaciones, mediante su alianza con Rusia, ahora mismo, con Putin, se asegure, al menos, de que no se vayan a producir problemas a lo largo de esa frontera", explica el profesor Hans van de Ven, historiador y catedrático de Historia China en la Universidad de Cambridge.

En la escena política mundial, China y Rusia están unidas por su oposición a Estados Unidos, y su rechazo a la OTAN y al modelo occidental de democracia.

Matrioscas rusas con las imágenes del presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una tienda de recuerdos en Moscú. Dmitry Serebryakov/ AP Photo

Además, comparten intereses económicos comunes. Así, “China importa materias primas, y Rusia depende de la importación de productos y componentes de alta tecnología de China”, explica en una entrevista con Euronews, la doctora Saskia Hieber, profesora de Política Internacional centrada en Asia-Pacífico, en la Academia de Educación Política de Tutzing (Alemania).

Este vínculo, especialmente fuerte entre Rusia y China, se basa, sobre todo, en la estrecha relación entre ambos presidentes, indica Steven Tsang, politólogo y director del SOAS China Institute de Londres.

"Existe un vínculo personal muy fuerte, y un respeto y admiración mutuos, entre Putin y Xi Jinping", afirma Tsang.

¿Qué papel ha desempeñado China, hasta ahora, en la guerra de Ucrania?

El papel de China, hasta ahora, puede describirse como un acto de equilibrio. Al declararse ‘neutral’, hasta cierto punto, y al mismo tiempo, permanecer cerca de Putin y Rusia, China ha creado una posición que "inevitablemente crea distancia entre ellos y Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, no aliena completamente a los países europeos", según el profesor Hans van de Ven, que habla de una "maniobra compleja".

Hace casi un mes, China presentó un plan de 12 puntos para la paz en Ucrania. Un proyecto que la Unión Europea ha criticado, porque “no distingue entre agresor y víctima, sino que pone a las partes al mismo nivel”, declaró el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, al conmemorarse el primer año de la invasión de Rusia a Ucrania.

Saskia Hieber califica el documento de puntos desarrollado por las autoridades chinas de "poco concreto". Un plan que fue "percibido con distancia en Moscú", según la experta en China.

Las opiniones de los expertos difieren en cuanto a lo que China indica, realmente, con el primer punto: el respeto de la soberanía de todos los países. Hieber ve en ello una formulación clara de que Pekín está exigiendo a Moscú que respete el territorio ucraniano.

Sin embargo, "el documento desarrollado por China se limita a decir que debe respetarse la integridad territorial, sin decir de quién es esa integridad territorial", afirma el profesor Tsang.

¿Dónde surgió la iniciativa de este nuevo papel de China como agente de paz?

A principios del mes de marzo de 2023, Arabia Saudí e Irán declararon que reabrirían los canales diplomáticos, tras varios años de silencio. Este acercamiento entre dos naciones archienemigas, crucial para Oriente Medio, fue negociado por China, a iniciativa del presidente chino.

"Xi Jinping está tratando de encontrar un nuevo papel para China en el mundo", señala Hans van de Ven. Ahora, Pekín se presenta como mediador en la guerra que tiene lugar en Ucrania: es la primera vez que China interfiere, de este modo, en la política europea.

Si la Unión Europea espera que Xi Jinping desempeñe realmente un papel pacificador, creo que la UE está equivocada. Steven Tsang Politólogo y director del SOAS China Institute de Londres

Van de Ven considera improbable una injerencia directa en el conflicto (China se refiere a ella como "crisis" en su plan de 12 puntos), aunque Estados Unidos tenga indicios de que el ‘gigante asiático’ podría suministrar armas a Rusia. “La principal preocupación de Pekín es señalar su voluntad de desempeñar un papel proactivo en la paz”, afirma Tsang.

Aunque China tiene interés en garantizar el funcionamiento de la economía mundial, y de las relaciones comerciales y las cadenas de suministro internacionales, fundamentalmente, quiere mantenerse al margen de la guerra que se libra en Ucrania, afirma Saskia Hieber.

¿Puede Pekín desempeñar un papel serio de mediación?

Mientras ni el Gobierno de Ucrania ni el Gobierno de Rusia estén dispuestos a hablar de paz, y buscar una solución en el campo de batalla, China tampoco puede desempeñar un papel en el proceso de paz, según el profesor van de Ven. "Creo que las conversaciones, simplemente, no son una opción en este momento", indica.

Saskia Hieber coincide con esta opinión. Aunque China es un país que está comprometido con la paz y las negociaciones, señala, ignora la postura de Moscú "de que no es posible renunciar a las hostilidades y a la guerra en este momento".

China podría desempeñar un papel positivo si lo desea. Está muy bien preparada para hacerlo, dada su capacidad para desarrollar grandes proyectos y llevarlos a cabo con rapidez.

China no puede desempeñar un papel mediador, explica, "porque no condena la guerra, porque se pone del lado de Moscú, porque no dice abiertamente que la guerra es una agresión, no dice que se trata de una guerra provocada por una agresión ilegal".

El fin del conflicto armado también podría beneficiar a China, desde otros puntos de vista. Así, la ‘experiencia china’ podría resultar importante en la reconstrucción de Ucrania.

"China podría desempeñar un papel positivo si lo desea. Está muy bien preparada para hacerlo, dada su capacidad para desarrollar grandes proyectos y llevarlos a cabo con rapidez", afirma Hans van de Ven.

Pero, aunque Pekín podría beneficiarse de esta situación, un papel protagonista de la nación asiática en la reconstrucción y la presencia de China en Ucrania "crearía todo tipo de nuevos temores" en Europa, opina el historiador y catedrático de Historia China en la Universidad de Cambridge.

¿Cuánta presión puede ejercer China sobre Moscú?

"Ni la Unión Europea ni Estados Unidos pueden actuar como mediadores", declaró el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, al diario español El Mundo. "La diplomacia no puede ser solamente europea o estadounidense, la diplomacia china también debe jugar un papel en este asunto", señaló Borrell.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también está aumentando la presión sobre Pekín. "China debe empezar a entender la perspectiva de Kiev, y establecer contacto con el presidente Volodímir Zelenski, si quiere tomarse en serio la paz". El Gobierno chino, por su parte, no ha condenado la invasión ilegal de Rusia.

¿Qué probabilidades hay de que Pekín aumente la presión sobre Moscú, para que ponga fin rápidamente a la guerra?

Saskia Hieber habla del "enorme dilema" en el que la guerra que tiene lugar en Ucrania ha puesto a China.

El país asiático no está interesado en tener, en Rusia, un vecino fuerte y victorioso que gane la guerra de manera triunfal, ni tampoco quiere que la nación rusa fracase estrepitosamente, y salga de la guerra completamente debilitada, indica Hieber. De ahí, la iniciativa de negociaciones pacíficas.

"Si la Unión Europea espera que Xi Jinping desempeñe, realmente, un papel para lograr la paz, sinceramente, creo que la UE está equivocada", señala Steven Tsang.

Según el politólogo y director del SOAS China Institute de Londres, el hecho de que Xi Jinping viajara a Rusia en visita de Estado, y se reuniera con Putin durante un largo periodo de tiempo, mientras planeaba, posiblemente, mantener un encuentro virtual con el presidente Zelenski, demuestra que Xi Jinping no busca una solución imparcial.