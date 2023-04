Los conservadores de Estados Unidos han pedido el boicot de la cerveza Bud Light tras asociarse con la famosa influencer transexual Dylan Mulvaney. La ejecutiva de marketing detrás de la campaña que tanta polémica ha causado se habría tomado una excedencia, según informa el medio USA Today.

Todo empezó con este vídeo de Mulvaney anunciando su colaboración con la marca de cerveza estadounidense. Ni Mulvaney ni Annheiser-Busch -la empresa matriz de Bud Light- se imaginaban que un vídeo de Instagram podría ponerles en el ojo del huracán antitrans.

El hashtag "Boicot a Bud Light" ha sido tendencia en varias redes sociales durante las últimas dos semanas.

Empiezan a aparecer vídeos de gente disparando a latas de cerveza Bud Light y destruyendo cualquier objeto con el nombre de la marca. El cantante de country, Kid Rock, publicó un vídeo abriendo fuego contra cajas de Bud Light.

Imagen extraída de un video de la influencer y también actriz, Dylan Mulvaney, presentando su colaboración Bud Light en las redes sociales. The Cube vía Dylan Mulvaney.

Las consecuencias para la empresa fueron inmediatas. En dos semanas, el precio de las acciones de Anheuser-Busch Companies, Inc. ha caído cerca de un 3 %. Pero aún es difícil evaluar el impacto financiero de la crisis de imagen.

Varias fábricas de Budweiser, también cerveza de Anheuser-Busch, han sido objeto de amenazas de bomba, incluida una con sede en Los Ángeles.

La polémica también ha dado lugar a que circulen bastantes bulosen las redes sociales. La primera que hemos visto alegaba que el director general de Anheuser-Busch había dimitido debido a la polémica, pero la información provino de un sitio web satírico y la compañía lo ha negado.

Otros afirman que se ha despedido a todo el equipo de marketing, pero la agencia de noticias Associated Press y otros medios lo han desmentido.

Malestar tanto entre los conservadores como entre los progresistas

Anheiser Busch ha tenido que publicar un mensaje en sus redes sociales: "Nunca hemos pretendido formar parte de un debate que divide a la gente. Estamos en el negocio de unir a la gente con una cerveza".

A muchos miembros de la derecha no les ha gustado la declaración y siguen llamando al boicot. Esta polémica no ha sentado nada bien a la izquierda, ya que algunos defensores del colectivo LGBTQ también han pedido el boicot. Creen que Anheuser Busch no está haciendo lo suficiente para defender la colaboración con Dylan Mulvaney.