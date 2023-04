Lanzamiento de una Barbie con síndrome de Down.

Una Barbie con síndrome de Down fue lanzada por Mattel, con el objetivo de que millones de niños de todo el mundo que tienen esta alteración cromosómica, puedan identificarse con la muñeca.

Esta Barbie se creó en colaboración con la Sociedad Nacional del Síndrome de Down -National Down Syndrome Society of America-, para asegurarse de que todos los detalles del diseño fueran una representación exacta de una persona con este síndrome, según informó Mattel.

El vestido de la muñeca incluye mariposas y los colores amarillo y azul, símbolos asociados a la concienciación sobre el síndrome de Down.

Anteriormente, la empresa lanzó una serie de muñecas dedicadas a íconos feministas. Barbie tiene 175 apariencias, según Mattel.

"Esta Barbie nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de la representación", afirma Kandi Pickard, presidenta de la Sociedad Nacional del Síndrome de Down. "Es un gran paso adelante para la inclusión y un momento que celebramos".