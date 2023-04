En medio de una operación de evacuación en curso, los europeos que llegan a casa desde Sudán han hablado de su alivio al escapar del país devastado por la guerra. Un avión con 245 pasajeros llegó a París en la mañana de este miércoles, el último de una serie de vuelos de emergencia. Algunos relataron un calvario aterrador al intentar huir del combate.

"Hemos vivido una semana de caos y sólo podemos estar satisfechos (de estar en casa). Era poco probable que no hubiera muertos. Hay algunos heridos que se van a poner bien y por eso estamos muy contentos de que haya acabado así", dice uno de los evacuados.

"La sensación que tuve desde el primer día del enfrentamiento, me sentí realmente paralizada, no sabía qué hacer, no sabía cómo salir. El aeropuerto estaba cerrado. No podíamos salir", cuenta otra.

La comunidad internacional ha organizado un esfuerzo coordinado para evacuar a los extranjeros y a algunos sudaneses. Entre los evacuados se encuentra personal de la misión de la ONU en el país, que embarcó en una fragata francesa en Puerto Sudan.

Por otra parte, más de 1 000 evacuados de 58 países diferentes llegaron a la base naval de Yeda, en Arabia Saudí, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Turquía, Indonesia y Yemen.