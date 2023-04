La invitada del periodista Sándor Zsiros en The Global Conversation es Emily O'Reilly, Defensora del Pueblo Europeo. Su gabinete se ocupa de cuestiones de transparencia y ética, relacionadas con la UE. Ambos dialogan de la corrupción y la confianza en las instituciones europeas, entre otros temas.

Emily O'Reilly, gracias por acompañarnos. Últimamente, hemos asistido al mayor escándalo de corrupción de la historia de la Unión Europea: eurodiputados y asistentes parlamentarios han sido descubiertos con bolsas llenas de dinero en metálico. ¿Le ha sorprendido este escándalo?, pregunta el periodista de Euronews, Sándor Zsiros.

"Sí, y no. Quiero decir que, el escándalo, en sí, resulta bastante chocante, y se está tratando en los tribunales belgas. Tenemos que tener en cuenta todo eso. Supongo que, a cualquiera que lo viera, le habría impactado, porque las imágenes eran bastante impresionantes. Vimos, literalmente, billetes de euro. Vimos maletines. Así que, todo el mundo se hizo una idea caricaturesca de la corrupción. Fue bastante grave. Pero creo que, muchas de las normas y códigos, que se supone que protegen al Parlamento de la corrupción, no se aplican ni se controlan. A pesar de que hay un montón de ellas, no son realmente aplicadas, ni controladas. Así que, supongo que, en cierto modo, esto era una especie de escándalo, o un accidente, que estaba a punto de ocurrir", responde Emily O'Reilly, Defensora del Pueblo Europeo.

Esta organización o estas redes llevan funcionando en el Parlamento bastante tiempo. ¿Cómo es posible que dentro de la UE no se hayan detectado, que únicamente las haya descubierto la Policía belga?, quiere saber el reportero.

"Según tengo entendido, fueron los servicios de inteligencia de otro país los que dieron la información a las autoridades belgas. Así que, eso es lo que ocurrió allí. Una de las agencias antifraude de la Unión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, siempre ha tenido problemas, a la hora de utilizar sus competencias, en relación con el Parlamento. Así, por ejemplo, si sospechan que alguien está haciendo algo mal en otra institución, en otra agencia de la UE, tienen derecho a entrar en esas instituciones, a entrar en los despachos de la gente, a examinar sus ordenadores... a hacer de todo, casi, como agentes de Policía. Pero el Parlamento siempre ha rechazado lo que la OLAF considera su 'derecho legal a hacerlo'. Así que la pregunta es: si la OLAF hubiera tenido derecho a entrar, y registrar los despachos de los eurodiputados, si hubiera habido sospechas de que se estaba haciendo algo mal, ¿se habría detectado el escándalo, antes de que lo descubriesen las autoridades belgas? Pero... no lo sabemos. Son solamente especulaciones", declara Emily O'Reilly.

Ahora, el Parlamento Europeo está intentando hacer las cosas bien para terminar con este escándalo. ¿Cree que están haciendo lo suficiente?, interroga Sándor Zsiros.

"Estaba observando lo que ocurría en diciembre en el Parlamento, cuando estalló el escándalo, y todo el mundo decía lo correcto. Todo el mundo decía: esto es terrible. Tenemos que arreglarlo. Tenemos que arreglarlo. Pero, ahora, llevamos unos meses, y todavía estamos esperando a ver, exactamente, qué significa arreglarlo", afirma la Defensora del Pueblo Europeo.

Imagen de la entrevista a Emily O'Reilly, Defensora del Pueblo Europeo, en Euronews. The Global Conversation

Hablemos del panorama general, de lo que este escándalo de corrupción significa para toda la Unión Europea, porque es evidente que está erosionando la confianza en las instituciones. ¿Qué opina del efecto a largo plazo?, pregunta el periodista de Euronews.

"Bueno, creo que tiene razón. La confianza es muy importante. Se dice que no puede haber legitimidad política sin autoridad moral. Tampoco puedes tener legitimidad política si la gente no confía en ti. Y, por supuesto, como sabe, somos conscientes de que, ahora, estamos en Bruselas. Para la mayoría de la gente, Bruselas es una idea, y es una idea que está muy lejos. Así que, no la entienden de la misma manera que lo harían con los Gobiernos de sus propios Estados miembros, Administraciones, y demás. Por lo tanto, están casi predestinados a desconfiar de ella, porque no la entienden. En definitiva, la confianza que hay, que puede haber entre la Unión Europea y sus ciudadanos, es bastante frágil. Y, en consecuencia, cuando la Administración hace cosas, cuando la UE lleva a cabo acciones que dañan esa confianza, puede tener, casi, un efecto demoledor en la confianza de la gente en la UE. Hay que distinguir entre los pequeños incidentes, que pueden no parecer especialmente importantes, y el panorama general, la forma en que conducen o pueden conducir a la desconfianza de los ciudadanos, hacia todo el proyecto de la Unión Europea. Esto también lo utilizan los escépticos y los detractores de la Unión Europea. Así que, es muy importante que la UE actúe de acuerdo con las normas éticas más estrictas posibles, para proteger su legitimidad política", señala la europarlamentaria nacida en Irlanda.

Hubo otro escándalo, cuando el antiguo director general de Transportes de la Comisión Europea voló nueve veces a Catar. Esos viajes fueron pagados por el Gobierno catarí. Se realizaron en el momento en que la Unión Europea estaba negociando con Catar, sobre el sector de las aerolíneas. Para usted, ¿fue una cuestión de transparencia o de grupo de presión? ¿Hubo alguna irregularidad?, quiere saber el reportero.

"Sabe, fue algo extraordinario, porque no era solamente la Unión Europea la que estaba desarrollando esta política de cielos abiertos, que iba a beneficiar directamente a Qatar Airways, la compañía que estaba ofreciendo a este señor los vuelos gratis a Catar. Era su departamento, su dirección general, la que estaba elaborando la normativa. Así que, había un claro conflicto de intereses, pero cuando se preguntó al portavoz de la Comisión Europea quién decidía si había, o no había conflicto de intereses, se reveló que era él. Así que, se preguntó a sí mismo si había conflicto de intereses, y obviamente, dijo que no, o lo que fuera que dijera, y se marchó y tomó un vuelo a Catar", explica Emily O'Reilly.

Emily O'Reilly, Defensora del Pueblo Europeo, y el periodista Sándor Zsiros en un momento de su entrevista en el marco de un programa de Euronews. The Global Conversation

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, trató, en mensajes de texto privados, con el consejero delegado de Pfizer, el asunto de la adquisición de vacunas. Esos mensajes de texto no se archivaron, no se publicaron. ¿Cómo ve estas cuestiones para el futuro? Me refiero a la cuestión de tratar, de forma diferente, ese tipo de mensajes, aclara el autor de la entrevista.

"Ahora, todos estamos acostumbrados a usar WhatsApp, Snapchat, y todo lo demás para enviar nuestros mensajes. Y, aunque esto resulta muy eficaz, el tipo de transparencia y la rendición de cuentas, cuando las administraciones públicas utilizan estos métodos de comunicación, y los políticos también lo hacen... resulta problemático. Así que, la pregunta es: ¿cómo lo registramos?", indica la Defensora del Pueblo Europeo.

Hablemos de dinero, porque cientos de miles de millones del dinero de los contribuyentes están fluyendo hacia los servicios de recuperación y resiliencia. Además, la Unión Europea está apoyando la defensa de Ucrania con miles de millones de euros. ¿Están los contribuyentes europeos en disposición de hacer un seguimiento del destino de ese dinero?, interroga Sándor Zsiros.

"Bueno, creo que deberían estarlo. No creo que todavía lo estén, del todo. Es decir, hemos trabajado bastante sobre los fondos posteriores a la crisis de la pandemia de coronavirus, de unos 700 000 millones de euros, sea cual sea la cifra. Todo lo que decimos es que este dinero se ha distribuido entre los Estados miembros. Obviamente, siempre que hay una suma de dinero de ese tipo dando vueltas por la zona, hay posibilidades de corrupción, hay posibilidades de que no se utilice bien, etcétera. Así que, dejemos que los ciudadanos sean, también, quienes vigilen este dinero", declara la europarlamentaria nacida en Irlanda.

Su organización acaba de publicar el informe anual del año pasado. Cuando se suman todos estos acontecimientos, como son: la transparencia, los grupos de presión, los problemas éticos, el escándalo de Catar... ¿Cree que ha supuesto un punto de inflexión en la imagen de la Unión Europea?, interroga el periodista de Euronews.

"En relación con el escándalo de Catar, se trata de una historia interesante, porque era muy fácil de entender. Era algo terrible, y teníamos las fotos del dinero en los maletines. Pero, al mismo tiempo, creo que también se reconoce la creciente importancia de la Unión Europea. Ciertamente, cuando se tiene la polarización de Estados Unidos, se tiene el Brexit y lo que está sucediendo en el Reino Unido, está el tema de Rusia, el tema de China, y demás asuntos... Nunca ha habido mayor necesidad de que Europa se reafirme de manera global. Pero, para ello, tiene que tener autoridad moral, y supongo que eso, tiene que ver con muchas de las cuestiones que usted acaba de mencionar", concluye Emily O'Reilly.