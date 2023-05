Por Knarik Papoyan & Euronews

¿Son más frecuentes los aludes? ¿Son más intensos? Euronews conversa acerca de estas y otras cuestiones con el doctor Benjamin Zweifel, del Instituto Federal Suizo de Investigación de la Nieve y las Avalanchas.

Muchas personas se han sorprendido al enterarse de que, entre los seis fallecidos con motivo de un alud en los Alpes franceses, el pasado domingo, había experimentados guías de montaña. La avalancha se produjo en el glaciar Armancette. Las condiciones meteorológicas en la zona fueron favorables durante el fin de semana, y el servicio meteorológico nacional Météo-France no emitió ninguna alerta de aludes, evaluando el riesgo como ‘limitado’, según François Barbier, alcalde del municipio de Les Contamines-Monjois. Las condiciones para esquiar también eran ‘buenas’.

El viernes, miembros de los equipos de rescate italianos anunciaron que habían encontrado los cadáveres de tres personas desaparecidas el jueves, tras una avalancha en Pointe de la Golette, en la zona de Tignes, fronteriza con Francia. El guía del grupo pudo escapar de la avalancha, y unirse a los rescatadores que dirigían la búsqueda.

Pointe de la Golette, a 3 100 metros de altitud, sobre el nivel del mar, se encuentra en la frontera entre Saboya y el Valle de Aosta.

¿Cuáles son las causas de las avalanchas?

Las avalanchas representan un peligroso fenómeno natural, muy extendido por toda Europa. Para que se produzcan, es necesaria una combinación de varios factores.

En primer lugar, debe acumularse una gran cantidad de nieve en una ladera. Entonces, las fuertes nevadas, el deshielo o las precipitaciones harán que la masa se levante y caiga de manera espontánea, o se producirá un alud de nieve. A menudo, incluso una ligera vibración, que puede desencadenarse por un ruido fuerte, o por el simple paso de un esquiador en su descenso, entre otros motivos, es suficiente para desencadenar una avalancha.

Las fuertes ráfagas de viento, o el aumento de las temperaturas también pueden desencadenar aludes.

Los equipos de rescate trabajan en el lugar de la avalancha en la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza, el miércoles 20 de febrero de 2019. Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP

Frecuencia de las avalanchas

Los cadáveres de las tres personas fallecidas tras una avalancha en Pointe de la Golette, todas de nacionalidad italiana, fueron encontrados el viernes por la mañana y trasladados a Aosta, declaraba a la AFP, Tiziano Trevisan, portavoz del Servicio de Rescate Alpino de Val d'Aosta.

El guía del grupo de turistas pudo escapar de la avalancha y unirse a los rescatistas italianos que los buscaban. Actualmente, se encuentra hospitalizado, pero su estado de salud no es preocupante, señalaba Tiziano Trevisan.

La muerte de seis personas, el domingo, en una avalancha en el glaciar Armancette, en el macizo del Mont Blanc, en la Alta Saboya, lleva a muchos a plantearse numerosas cuestiones. ¿Son ahora más frecuentes los aludes? ¿Son más intensos? ¿Influye el tiempo, o el cambio climático?

Euronews ha planteado este asunto y otras cuestiones al doctor Benjamin Zweifel, del Instituto Federal Suizo de Investigación de la Nieve y las Avalanchas.

"Si nos fijamos en los Alpes europeos, cada año se producen una media de 100 muertes por aludes. Ese número se ha mantenido bastante estable en las últimas décadas", afirma el científico. “Hemos asistido a un fuerte aumento del número de accidentes, en paralelo al desarrollo del ‘turismo de nieve’: del esquí, del denominado ‘fuera de pista’, de todo este tipo de actividades. Eso comenzó hace muchos años, en la década de 1970 y la de 1980. Pero, desde hace más o menos 20 o 30 años, como he dicho, la situación se ha mantenido bastante estable”.

Una carretera queda bloqueada, el 8 de diciembre de 2020 en Lienz, en la zona oriental del Tirol, después de que las fuertes nevadas provocaran peligro de avalanchas. STR/AFP

Cambio climático

¿Influyen determinadas condiciones meteorológicas en la frecuencia, y la intensidad de los aludes? ¿Qué papel desempeña el cambio climático?

"Un alud es el resultado de las condiciones meteorológicas de los últimos días, o semanas, no se trata de un fenómeno climático. Por tanto, los elementos son, exactamente, los mismos que hace 100 años. Las avalanchas tienen la misma ‘forma’, el mismo tamaño. Así que, es algo que no cambia por el ‘calentamiento global’. Pero, se han producido algunos cambios. Las temperaturas han subido, y las avalanchas se producen, ahora, a mayor altitud. Así, podemos decir que, casi no tenemos avalanchas a cotas cercanas a, digamos, unos 1 500 metros de altitud. Porque, allí, casi no hay nieve. Pero… estamos observando avalanchas a mayor altitud, y esa es la nueva particularidad provocada por el cambio climático", considera Zweifel.

Excavadoras retiran la nieve en la zona en la que se produjo un alud que cubrió la línea de ferrocarril de la compañía Brig Visp Zermatt Bahn entre Visp y Taesch, en Suiza. FABRICE COFFRINI/AFP or licensors

Precauciones de seguridad: consejos de expertos

¿Cómo asegurarse, al máximo, cuando se va a la montaña?

Consejos de Benjamin Zweifel: