Grandes ciudades: el horno del calentamiento global

Las ciudades encabezan el mayor nivel de riesgo del calentamiento global. Una gran ciudad está expuesta a sufrir el incremento de temperatura hasta el doble que el resto de su entorno. ¿Hacen las administraciones públicas lo suficiente?

La espiral aire acondicionado - calentamiento global- acumulación de coches - ausencia de fuentes y corredores verdes hacen que las ciudades puedan ser, especialmente en verano, una trampa para ancianos, niños y las personas más vulnerables.

Según Naciones Unidas más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y probablemente esta cifra aumente a más de dos terceras partes de aquí a 2030. Las ciudades consumen una gran parte del suministro energético mundial y son responsables de aproximadamente del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero derivadas de la energía, que absorben el calor y provocan el calentamiento de la Tierra.

En ese calentamiento extra en ciudades los más afectados serán ancianos, niños y personas en situación de pobreza.

La experta en calentamiento climático en ciudades Harriet Bulkeley, profesora de la Universidad de Durhan y del Instituto Copérnico en la Universidad de Utrech asegura que "el acceso a la naturaleza en las ciudades es muy diverso y que son las áreas más pobres las que tienen menos acceso. Y eso significa que algunas de las personas más vulnerables a los efectos del calor no tienen acceso a las soluciones que pueden ayudarlos. Entonces, a medida que avanzamos y pensamos en presentar la naturaleza en términos de espacios verdes o espacios libres para apoyar a las comunidades que responden al calor, debemos pensar en cómo vamos a poner primero a los más vulnerables.

Así que podrían ser personas mayores. Los más jóvenes, como en el ejemplo de trabajar con escuelas que mencioné antes, pero también en términos de pensar en cómo las diversas comunidades de la ciudad tienen acceso a la naturaleza y qué vamos a hacer al respecto. Ese es un desafío realmente grande porque muchas de esas comunidades que viven en nuestras ciudades, que son las más pobres y tienen menos acceso a la naturaleza, también tienen menos recursos y también pueden marcar la diferencia.

Pero no va a ser que no vamos a tener una sociedad sostenible. Y también es una sociedad justa donde permitimos que aquellas personas más vulnerables a los riesgos accedan realmente a las soluciones que necesitan. Eso será clave en el futuro, porque de lo contrario no reduciremos el impacto que el calor tendrá en las ciudades en términos de los desafíos que tendrá para la salud de las personas o para su bienestar o para nuestra economía, a menos que asegúrese de traer a los más vulnerables con nosotros también".

Hay ciudades que ponen en pie con éxito políticas públicas de contención como la sueca Malmo, París, Milán, Barcelona o Lisboa. Hay suficiente experiencia acumulada como para identificar cuales son los principales peligros que contribuyen al calentamiento climático en la ciudad.

Para la Asesora de Sostenibilidad de Atenas Eleni Myrivilli, experta en el calentamiento de las ciudades_"El primero, - de los riesgos - son los automóviles, es un gran problema y es algo realmente desconsiderado, y el gasto en aire acondicionado es realmente malo y estúpido. El uso del aire acondicionado también es un problema muy grande. (...) Tenemos que aprender cómo hacer infraestructura verde y azul en las ciudades o infraestructura mixta, gris y verde juntos. Y eso va a llevar tiempo. Tenemos que cambiar la forma de hacer las compras. (...) otro enemigo es que nuestros políticos suelen seguir sin hacer el cambio climático una prioridad, que también tiene que ver con nuestras propias comunidades"._

En la actual situación las medidas de respuesta no admitirían demora a riesgo de agravar la situación.

"Podríamos comenzar simplemente pintando los techos de blanco. Gran parte de nuestro asfalto en las ciudades también es muy oscuro. Y mientras más superficies oscuras tengamos en las ciudades, más calor absorberán. Harriet Bulkeley Profesora de las universidades de Durham y Utrech

Para Bulkeley "lo primero sería mantener lo que tenemos. Y lo segundo tratar de introducir más naturaleza y áreas azules en las ciudades que podrían ser en forma de muros verdes, techos verdes, pequeños parques en las calles, árboles con sombra. (... .) Podríamos comenzar simplemente pintando los techos de blanco. Gran parte de nuestro asfalto en las ciudades también es muy oscuro. Y mientras más superficies oscuras tengamos en las ciudades, más calor absorberán. (.. .) Introducir áreas azules en las ciudades puede ser un poco más rápido que hacer crecer la naturaleza que necesitamos en las ciudades para sustentarnos (...) Podemos pensar en el pavimento. Entonces, quitar parte del pavimento que tenemos en nuestras ciudades."

El ingenio es llamado a la labor con urgencia. El Foro Económico Mundial de Davos apuntaba como ejemplo desde mejorar el saneamiento mediante el reciclaje de residuos a la conveniencia de plantar pequeños bosques urbanos.

Si los científicos afirman que un solo árbol puede capturar hasta 22 kg de CO2 en un solo año, hay empresas de intervención forestal que aseguran que cuando se cultivan varias especies juntas, los árboles crecen más rápido y capturan hasta un 6% más de CO2.