Por Euronews

Los hermanos Abe vuelven a ser campeones del mundo en el segundo día del Campeonato Mundial de Yudo.

Catar acogió la segunda jornada de los Campeonatos del Mundo de Yudo - Doha 2023.

Tras los discursos del Sr. Marius Vizer, presidente de la Federación Internacional de Yudo, y de Khalid Al Attiyah, presidente de la Federación de Yudo de Catar, el evento fue inaugurado oficialmente por el presidente del Comité Organizador, Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani. Expresó su gratitud al gobierno local por su apoyo en la organización de la competición, dando la bienvenida a yudokas de todo el mundo para competir por el título de Campeón del Mundo.

La ceremonia contó con actuaciones tradicionales y un impresionante espectáculo de danza y luces que mostró la rica historia y las tradiciones de Catar. Llamativo y espectacular, fue una fiesta para los aficionados asistentes.

Con -52 KG, Uta Abe, vigente campeona mundial y olímpica, era la gran favorita, y en sus preliminares demostró por qué. Realizó algunos de los mejores lanzamientos del torneo hasta la fecha, demostrando que está muy por delante de todas sus rivales.

En el otro lado del cuadro estaba la joven uzbeka Diyora Keldiyorova. La campeona de Grand Slam parecía absolutamente decidida a hacer una declaración en el escenario mundial. Se lanzó al ataque durante todo el día, marcando waza-ari-awasete Ippon en varias ocasiones. Fue una actuación tenaz.

En la final, con todo en juego, Keldiyorova luchó duramente por su oportunidad al título, pero Abe Uta mantuvo la confianza y sujetó a su oponente, convirtiéndose en tetracampeona del mundo. Una hazaña que pocos han logrado. El presidente del Comité Organizador de Catar, Sheikh Joaan Al-Thani, hizo entrega de las medallas.

"Por supuesto que estoy muy contenta, porque sabía que podía ganar con mi hermano, así que ha sido un día muy feliz", declaró Uta.

Una nerviosa espera aguardaba para ver cómo una de las grandes rivalidades del yudo moderno protagonizaba su próximo acto en Doha. Hifumi Abe y Joshiro Maruyama.

Hifumi Abe, el hermano de Uta, un diestro con increíbles ataques de sode, es el actual campeón mundial y olímpico, y parecía en una forma increíble durante todo el día.

Joshiro Maruyama, zurdo, con increíbles ataques Tomoe Nage y Uchi-mata, es bicampeón del mundo y la última persona en derrotar a Abe.

Dos yudokas que conocen tan bien la técnica del otro hicieron que fuera una final intensa, con más de 6 minutos de Golden Score con la familia, los aficionados y las leyendas observando. Tan igualados, pero al final fue Abe quien se aseguró el título una vez más.El vicepresidente del Comité, el Dr. Thani Al Kuwari, hizo entrega de las medallas.

"Me alegra ver que ha ganado mi hermana, porque así me inspiro para ganar yo, ¡pero también me he acostumbrado a ver ganar a mi hermana antes de luchar yo! Así que pude sentirlo, y luché muy bien", dijo Hifumi.

Un día de gloria para dos hermanos campeones del mundo en Doha.