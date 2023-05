En lo que va de año, más de 50 000 personas han realizado un peligroso viaje a través del mar Mediterráneo, para llegar a la Unión Europea. La gestión de las solicitudes de inmigrantes y refugiados es un problema que se arrastra desde hace años.

En lo que va de año, más de 50 000 personas han realizado un peligroso viaje a través del mar Mediterráneo, para llegar a la Unión Europea. La gestión de las solicitudes de inmigrantes y refugiados es un problema que se arrastra desde hace años. ¿Podrá un nuevo pacto para reformar el sistema, conciliar las divisiones entre los Estados miembros? La Comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, habla de este y otros temas, con Isabel Marques da Silva, periodista de Euronews, en The Global Conversation.

La situación en el Mediterráneo es desesperada. Este año, ya han muerto 700 personas. El director de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, António Vitorino, insiste en que faltan iniciativas estatales para las labores de rescate en el mar. ¿Habrá una nueva misión conjunta de la UE?, pregunta Isabel Marques da Silva.

"Debo decir que, lo que vemos ahora, respecto a la Guardia Costera italiana, es realmente impresionante. Creo que ya ha rescatado a más de 30 000 personas este año. Y, también, están las oenegés, pero en menor medida, claro. Las iniciativas estatales son las más importantes en materia de búsqueda y salvamento. Pero, en primer lugar, tenemos que prevenir estas ‘salidas peligrosas’, porque siempre existe el riesgo de que alguien desaparezca o pierda la vida si participa en estos ‘peligrosos viajes’. Por eso es tan importante la prevención, la lucha contra las mafias que trafican con personas, así como el hecho de ofrecer vías legales, vías seguras, hacia la Unión Europea", responde Ylva Johansson.

Vemos que, al final, Italia es el principal punto de llegada; está en ‘primera línea’. El Gobierno acaba de declarar el ‘estado de emergencia’ durante seis meses. Además, hemos escuchado al ministro del Interior de Francia criticar al Gobierno italiano, y decir que no está siendo capaz de gestionar la inmigración. ¿Qué opina al respecto?, interroga la periodista de Euronews.

"Creo que Italia está sometida a una enorme presión, y que la está gestionando bastante bien. El ‘estado de emergencia en Italia’ es, por supuesto, una ‘decisión nacional’. Pero, según tengo entendido, esto ayuda a Italia a hacer frente a una acogida más rápida, mejorando las capacidades de acogida de forma más ágil en el país. Y, eso, es absolutamente necesario con estas enormes cifras de ‘llegadas’. Pero, es importante decir que Italia no debe estar sola. Tenemos que apoyar a Italia, en este sentido", declara la Comisaria de Interior de la Unión Europea.

La Comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, responde a las preguntas de Isabel Marques da Silva, en el espacio 'The Global Conversation'. Euronews

Túnez es, actualmente, un importante punto de partida para migrantes y refugiados, tanto nacionales de ese país, como ciudadanos de otras naciones africanas. Usted ha visitado recientemente Túnez, y ha hablado con el Gobierno. ¿Qué medidas se van a poner en marcha para, de alguna manera, frenar este flujo?, quiere saber la autora de la entrevista.

"Hemos llegado a un acuerdo muy bueno con el Gobierno y las autoridades tunecinas, para profundizar nuestra cooperación; es decir, para intensificar nuestro apoyo a la protección de sus fronteras, tanto con la ‘Guardia Costera’, como en sus fronteras meridionales. Esto incluye, ayudarles a reforzar la capacidad de registro y recepción de migrantes, pero también, cooperar en las investigaciones policiales para perseguir a los ‘traficantes de personas’. Además, hemos acordado una vía legal, denominada ‘Asociación de Talentos’, para que los tunecinos puedan entrar, legalmente, en la Unión Europea", afirma la política sueca.

Hablemos del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que es el instrumento para promover una mayor solidaridad; incluso, en materia de realojo. Hay negociaciones en curso, sobre la legislación que debe reformarse. ¿Hasta qué punto confía en que más países quieran acoger a refugiados y migrantes? ¿Pueden ser vinculantes algunas de estas medidas de realojo y reasentamiento, de modo que no todos los Estados miembros, puedan optar por no aplicarlas?, pregunta Isabel Marques da Silva.

"Ahora, estamos trabajando juntos para contrarrestar el elevado número de muertes en el Mediterráneo central. Trabajamos juntos, para hacer frente a las situaciones de emergencia, pero también, para encontrar una solución legislativa a largo plazo, que permita gestionar la inmigración de forma estable y ordenada. Y, hasta ahora, hemos avanzado mucho en las negociaciones. Por supuesto, crucemos los dedos. Aún quedan algunos pasos por dar, pero tengo mucha confianza en que podremos alcanzar un compromiso antes de que acabe esta legislatura", señala Ylva Johansson.

Así que, a pesar de todos esos esfuerzos por un ‘enfoque común’, vemos que, por ejemplo, el Consejo de Europa advirtió recientemente a la UE contra las prácticas de ‘devolución de inmigrantes’, y refugiados, sin tramitar sus solicitudes. Esto es, por supuesto, ilegal, según el derecho internacional. Pero, Lituania acaba de decidir aprobar una ley que prevé utilizar ese instrumento en situaciones de emergencia. ¿Qué opina de esta decisión?, interroga la periodista de Euronews.

La Comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, responde a las preguntas de Isabel Marques da Silva, en el espacio 'The Global Conversation'. Euronews

"Estoy en estrecho contacto con las autoridades lituanas. Estuve en Vilna en febrero, para hablar directamente con la ministra y ella está muy abierta a, junto con mis servicios, estudiar esta legislación y ver qué tipo de cambios son necesarios para cumplir con la UE. Este es el asunto que nos ocupa ahora", indica la Comisaria de Interior de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, vemos que hay mucho talento, que mucha gente podría ser útil para la mano de obra aquí, en Europa, ya sea en Alemania o en España, por ejemplo. Tengo entendido que estos países están interesados en algunos ‘proyectos piloto’ con Túnez, Marruecos y otras naciones. ¿Cómo funcionaría?, quiere saber la autora de la entrevista.

"Funciona... funcionará muy bien. Tenemos escasez de mano de obra en casi todos los Estados miembros... en casi todos los sectores, debería decir. Y, esta es, realmente, una oportunidad de oro para encontrar nuevas relaciones con muchos de nuestros ‘países socios’ e invertir en las vías legales. Lo que ofrecemos, desde la Comisión Europea, es la ‘Asociación de Talentos’, con la que también podemos apoyar, por ejemplo, la creación de ‘capacidad’ en formación profesional y cursos de idiomas, antes de que la gente se vaya a trabajar a la Unión Europea. Esto podría hacerse en una situación en la que ‘todos ganan’. Por ejemplo, invertir en formación en Túnez beneficiaría, tanto a los que quisieran quedarse en Túnez, como a los que se marcharían unos años, o un año, a trabajar a un Estado miembro, y luego, tal vez, regresarían", declara la política sueca.

La otra cara de la moneda es, por supuesto, devolver a personas que no tienen derecho a protección internacional como refugiados, pero que tampoco han solicitado un contrato para trabajar en Europa, de forma regular. ¿Está de acuerdo con la estrategia de los Gobiernos de la Unión Europea de, en cierto modo, amenazar con denegar el acceso al comercio, los acuerdos sobre visados... incluso la ayuda al desarrollo, a los países que se nieguen a cooperar con estos ‘retornos’?, pregunta Isabel Marques da Silva.

"No se puede devolver a personas a países donde no estarán seguras. Eso es una cosa. Pero, mucha gente puede ser devuelta al país de origen de forma segura. Por eso, utilizamos el artículo 25 del Código de Visados*, un mecanismo para cuando un país socio no coopera bien, en la readmisión y el retorno. Entonces, desde la Comisión Europea, proponemos algunas medidas en materia de visados a ese país, y ahora vemos que muchos de ellos empiezan a cambiar totalmente de actitud, y a cooperar mucho mejor en la readmisión y el retorno. Y eso, a su vez, abrirá más vías legales", concluye Ylva Johansson.

*Nota: El artículo 25 (1) del Código de Visados obliga a los Estados miembros a expedir 'visados Schengen LTV' por razones humanitarias, de interés nacional, o por obligaciones internacionales.