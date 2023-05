Retraso de la contraofensiva ucraniana: ¿estrategia o realidad?

Por Euronews

La contraofensiva de las tropas ucranianas se retrasa indefinidamente. Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "se necesita algo más de tiempo".

El jefe de Estado afirmó que el personal de las nuevas brigadas está totalmente preparado; algunas de estas unidades han sido entrenadas en el extranjero. Pero las Fuerzas Armadas ucranianas (AFU) siguen necesitando suministros de equipo y armamento, para evitar grandes pérdidas.

¿A qué espera Kiev?

Desde finales del año pasado se viene hablando de una contraofensiva ucraniana a gran escala. Por razones de secretismo, Kiev no ha anunciado fechas concretas. Expertos occidentales han sugerido que el plazo para el inicio de la operación se sitúa entre finales de abril y la primera quincena de junio.

"Creo que la razón por la que lo ha anunciado ahora es que las expectativas de esta contraofensiva se han desbordado claramente en muchos círculos. La expectación ha sido muy, muy alta. Y la razón de ello es probablemente porque hay una narrativa circulando, especialmente también en Rusia, de que Ucrania sólo tiene un intento de golpe en esta complicada contraofensiva. Y por lo tanto, probablemente sea bueno en estos momentos que desde arriba, desde el propio Zelenski, se intente también rebajar un poco las expectativas y también preparar la defensa para una posible desgracia", explica Simon , analista principal de Ucrania International Crisis Group.

Según el presidente ucraniano, las AFU necesitan más equipamiento. El 9 de mayo, el Secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, afirmó que Kiev ya tenía todo lo necesario para la operación, incluidos equipos y soldados entrenados en Occidente, y subrayó que correspondía al mando de las AFU disponer de un plan para el éxito.

Una de las posibles explicaciones, según los expertos, es que Kiev quiere estar lo más seguro posible de su capacidad para llevar a cabo una ofensiva, de la que teóricamente puede depender el destino de toda la guerra.

"En esta situación, no se puede tener suficiente. Sencillamente, siempre es mejor tener más, y especialmente con la munición. Los dos bandos se han quedado bastante cortos. Y se ha convertido no sólo una cuestión de suministro militar, sino una cuestión industrial, una cuestión de producción. Y es posible que la munición sea en este momento el cuello de botella que Zelenski quiere ampliar antes de arriesgar realmente la vida de sus soldados", aseura Schlegel.

"Sabemos que los ucranianos han conseguido una serie de tanques. Han recibido otros vehículos blindados de transporte de tropas y de transporte, pero estoy seguro de que siguen esperando más entregas. Así que la pregunta para Ucrania es, ¿esperan y esperan a que lleguen más entregas pero potencialmente dan a Rusia más tiempo para prepararse para una posible contraofensiva?", afirma, por su parte, Max Bergmann, director del Programa Europa, Rusia y Eurasia del Center for Strategic & International Studies.

Sin embargo, los observadores occidentales no descartan en absoluto que la declaración del dirigente ucraniano esté calculada para hacer creer a Moscú que se ha retrasado una contraofensiva, cuando en realidad ya ha comenzado.

"Tenemos que entender qué es exactamente una contraofensiva. Es decir, creo que a menudo las imágenes son una especie de momento de conmoción en el que todos los tanques avanzan. Pero en realidad, la contraofensiva en sí es un proceso a largo plazo. Y yo diría que, de hecho, la contraofensiva de Ucrania ya ha comenzado. Lo que están tratando de hacer es dar forma al campo de batalla en el momento en que están tirando de las fuerzas rusas en diferentes direcciones. Están tratando de encontrar huecos que sondear. Están distribuyendo sus fuerzas", concluye El Dr. Neil Melvin, director de Estudios de Seguridad Internacional del Royal United Services Institute (RUSI).

¿Qué tipo de armas necesita Ucrania?

Según Bloomberg, desde diciembre (es decir, en preparación de una supuesta contraofensiva) Ucrania ha recibido equipos y suministros occidentales por valor de 30.000 millones de dólares, más que el presupuesto militar anual de cualquier país de la OTAN (excepto Estados Unidos). Para todo el período, según la publicación, el importe de la ayuda ha superado los 67.000 millones de dólares.

**Kiev habla ahora de la necesidad de armas de largo alcance, aviación y sistemas de defensa antiaérea.**El 11 de mayo, Londres anunció el envío a Kiev de misiles tácticos Storm Shadow con un alcance declarado de 560 km (sin embargo, las versiones de exportación están limitadas a 250 km). Según los expertos, no se trata de un envío más, sino de un arma que podría desempeñar un papel importante en la próxima operación.

"En realidad lo que hacen es atacar la capacidad de Rusia para coordinar realmente su propia defensa. Así que lo que vimos a principios de la guerra que Estados Unidos proporcionó a Ucrania con artillería HIMARS, que fue muy perjudicial para los rusos porque con esta artillería, los ucranianos podrían destruir los centros logísticos en el cuartel general. Los rusos se han adaptado. Han puesto esas instalaciones fuera del alcance de los HIMARS. Con estos nuevos misiles, de repente vuelven a estar al alcance. Así que mientras los ucranianos intentan avanzar, podría haber retrasos que podrían ser errores de comunicación por parte rusa", explica Melvin.

En todo esto, el principal elemento de éxito potencial no será ningún tipo de arma en particular, sino la capacidad de las AFU para coordinarse con la mayor precisión y rapidez posibles entre las distintas unidades y organismos gubernamentales.

"Lo que Ucrania tiene que hacer es lo que se denomina combates de armas combinadas o como enlazar la fuerza aérea, las fuerzas terrestres, la comunidad de inteligencia, la dirección política y mantenerse en contacto con este complicadísimo conjunto de actores a medida que avanzan las fuerzas ucranianas. Así que no se trata sólo de atravesar las líneas rusas, sino de mantenerlas", afirma el Dr. Neil Melvin.

Guerra aérea

Los misiles Storm Shadow antes mencionados son aerotransportados y pueden lanzarse desde una serie de aviones de fabricación europea (Tornado, Typhoon, Mirage 2000, Rafale).

Según la información disponible, Ucrania aún no dispone de estos aviones; en febrero, el primer ministro británico Rishi Sunak declaró que no se excluía la transferencia de Typhoons a Kiev, e incluso se informó de que había comenzado el entrenamiento de pilotos ucranianos para ellos.

Las Fuerzas Aéreas ucranianas ya tienen experiencia en el uso de misiles occidentales de aviones soviéticos: muchos aparatos de este tipo, adaptados a las normas de la OTAN, fueron suministrados a Ucrania por los países del antiguo Pacto de Varsovia.

Sin embargo, Kiev insiste en exigir cazas modernos de fabricación occidental: en primer lugar, los F-16 estadounidenses.

Según los expertos, en primer lugar, estos aviones simplemente no llegarán a la campaña de primavera-verano: llevará demasiado tiempo entrenar a los pilotos ucranianos y adaptar el aeródromo y la infraestructura técnica de Ucrania.

Y en segundo lugar, no podrían desempeñar un papel significativo: la guerra en Ucrania no resultó ser nada de lo que se suponía."Tenemos que darnos cuenta de que la misma razón por la que los avanzados cazas rusos y otros aviones no están operando en el mismo grado que se esperaba en esta guerra es por la defensa aérea que tiene Ucrania. Pues bien, Rusia también dispone de importantes capacidades de defensa aérea, que pondrían en peligro a cualquier caza occidental que tenga Ucrania.

Creo que es una capacidad esencial que Ucrania reciba cazas. Es una forma adicional de defensa aérea, que puede utilizarse para proteger los cielos ucranianos, tanto de los misiles de los aviones no tripulados como de los cazas rusos. Pero en este punto, parece más defensiva que ofensiva", cuenta Max Bergmann, Director del Programa Europa, Rusia y Eurasia del Center for Strategic & International Studies.

Antes de la invasión a gran escala, Occidente creía que Kiev resistiría durante días o, en el mejor de los casos, semanas, debido a la grave superioridad cuantitativa y cualitativa de la fuerza aérea rusa. De hecho, ya el 5 de marzo, tras 10 días de guerra, Moscú informó de que la fuerza aérea y las defensas antiaéreas ucranianas habían sido suprimidas y destruidas.

Pero no fue así. Las fuerzas aéreas y de defensa antiaérea ucranianas no sólo conservaron su eficacia en combate, sino que en última instancia impidieron que Rusia obtuviera la superioridad aérea.

Pero los pilotos ucranianos se encontraron en la misma situación. El estancamiento será aún más evidente cuando las fuerzas ucranianas avancen.

Según los expertos, el hecho es que por primera vez en la historia moderna se han enfrentado en el campo de batalla países de nivel técnico condicionalmente igual. Además, tanto Rusia como Ucrania construyeron su sistema de defensa antiaérea basándose en principios soviéticos. Durante la Guerra Fría, la URSS creó un gran número de sistemas de defensa antiaérea terrestres muy diferentes. Todos juntos debían crear una barrera teóricamente impenetrable de varios ejércitos a todas las altitudes y velocidades. En consecuencia, la escuela soviética de entrenamiento de pilotos se centró más en operar contra un sistema "occidental" que contra el propio.

Como resultado, la actividad de defensa aérea a grandes altitudes obligó a los aviones de ambos bandos a pasar a operar a altitudes ultrabajas, literalmente a pocos metros del suelo. Pero allí, por diversas razones, ha resultado más eficaz el uso de drones.

Además, los portaaviones rusos pueden lanzar misiles de largo alcance, simplemente sin entrar en el espacio aéreo ucraniano. Kiev prácticamente no disponía de este tipo de misiles hasta hace muy poco.

¿Resultará decisiva la contraofensiva?

Muchos analistas políticos occidentales no han descartado hasta ahora que el posible fracaso de una contraofensiva ucraniana pueda llevar a Occidente a reducir su ayuda -incluso simplemente porque casi ha agotado su capacidad de suministrar equipos y pertrechos sin comprometer su propia seguridad- y a presionar a Kiev para que alcance un alto el fuego en los términos del statu quo. La propaganda rusa también está recogiendo activamente estas declaraciones.

Simon , analista principal para Ucrania de International Crisis Group

"Creo que hay otros aspectos además del mero éxito militar que influirán en el apoyo que el público y los gobiernos occidentales brindarán en la siguiente fase: cómo consigue Ucrania reintegrar los territorios que ha liberado. ¿Crean una crisis de refugiados, por ejemplo, en Crimea? ¿Cómo tratan a los prisioneros de guerra y hasta qué punto saben gestionar los peligros de una escalada? Creo que son factores casi tan importantes como su puro éxito militar, que se mide en territorio liberado", explica Schlegel.

Pero ahora, en medio de la preparación de las AFU para una contraofensiva, aumentan las voces que afirman que Ucrania necesita un apoyo estratégico a largo plazo. En otras palabras, aunque las AFU no consigan los objetivos de la campaña de primavera y verano, Occidente no debería abandonar su apoyo a Kiev.

En concreto, ya en marzo, los líderes de la UE empezaron a considerar seriamente la posibilidad de aumentar la producción de armas y municiones, especialmente para Ucrania.

El Dr. Neil Melvin, Director de Estudios de Seguridad Internacional del Royal United Services Institute (RUSI): "Si bien es correcto centrarse en la contraofensiva y asegurarse de que Ucrania lo tiene todo, creo que también es necesario que haya un mensaje político es que la guerra, en la mayoría de los escenarios, no terminará con esta contraofensiva para el verano. Así que la comunidad occidental debe tener en cuenta que esta guerra va a ser más larga y que Ucrania va a necesitar recursos para seguir luchando hasta el final. Pero incluso más allá de eso, incluso si Rusia es derrotada en Ucrania, es probable que Rusia siga siendo una gran amenaza para Ucrania, pero también para el resto de Europa".