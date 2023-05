Por Euronews

La región italiana afectada es Emilia-Romaña, en el norte del país. Unas trece mil personas han tenido que ser evacuadas.

Al menos ocho personas han muerto y más de trece mil han tenido que ser evacuadas en el noreste de Italia.

Las lluvias torrenciales en la región de Emilia Romaña han hecho desbordar ríos y provocado graves inundaciones. Localidades enteras han quedado arrasadas. La circulación ferroviaria sufre graves retrasos y muchas carreteras se encuentran bloqueadas.

La situación ha obligado a cancelar el Gran Premio de Fórmula uno que se iba a disputar en el circuito de Ímola.

Las autoridades locales advierten que lo peor podría estar aún por llegar.

"No podemos descartar la posibilidad de nuevos desbordamientos de las orillas del río Savio, como ocurrió ayer a las cuatro de la tarde", comentaba el alcalde de Cesena Enzo Lattuca. "Reiteramos nuestro llamamiento a los ciudadanos para que se mantengan alejados de los ríos, a no entrar en sótanos ni subterráneos por ningún motivo y, a quienes viven cerca del río, que permanezcan en la primera planta y no vayan a la planta baja".

También en los Balcanes

Estas apocalípticas tormentas afectan también a los Balcanes, con consecuencias similares en Bosnia, Croacia y Eslovenia.

El río Una se ha desordado en el norte de Croacia y el noroeste de Bosnia, donde las autoridades han decretado el estado de emergencia.

En la región de Bihac, la situación es crítica. En algunos municipios se han repartido sacos de arena para que los ciudadanos puedan proteger sus viviendas de las trombas de agua.

En Croacia, cientos de soldados y equipos de rescate reparten comida y otros productos básicos a los habitantes de las zonas afectadas que se han quedado aislados en sus casas. Por el momento no se ha informado de ninguna víctima mortal.