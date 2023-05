Por euronews

Los duques de Sussex, que iban acompañados por la madre de la duquesa, Doria Ragland, se quejaron de haber sido seguidos por fotógrafos en coche tras un acto benéfico de la fundación RF Kennedy por los Derechos Humanos.

Enrique y Meghan se quejan de lo que califican de "una persecución implacable" de los fotógrafos en Nueva York

El portavoz de la pareja describió el incidente como una "persecución implacable" que tuvo consecuencias que aseguró fueron "casi catastróficas" .

El incidente ha despertado recuerdos del accidente de coche en el que murió la madre de Harry, la princesa Diana en París en 1997.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, explicó en rueda de prensa: "No creo que haya muchos de nosotros que no recuerden cómo murió su madre y sería horrible perder a un transeúnte inocente durante una persecución como esta, y que algo les hubiera pasado a ellos también. Así que creo que tenemos que ser extremadamente responsables. Me pareció un poco imprudente e irresponsable".

Sin embargo el taxista que llevó a la pareja mientras huían de los fotógrafos le restó importancia al incidente. Sukhcharn Singh aseguró:"Son buena gente. Parecían nerviosos. Quiero decir, creo que les estuvieron persiguiendo todo el día o algo así, aunque estaban bastante nerviosos, ya sabe. Pero el guardia de seguridad, estaba en ello".

El Príncipe Enrique tiene una relación muy tensa con la prensa mundial, y especialmente con los fotógrafos a la caza de exclusiva.

Se ha referido a los paparazzi como "perros en jauría" que acosaron constantemente a su madre.

Junto con Meghan, la pareja renunció a sus obligaciones reales y se trasladó a Estados Unidos en 2020, una decisión que, según dijeron, se debió en parte al acoso de los tabloides británicos.