Por Euronews

Andy Rourke, bajista de The Smiths, uno de los grupos británicos más influyentes de la década de 1980, ha fallecido a los 59 añospor un cáncer de páncreas

Andy Rourke, bajista de The Smiths, uno de los grupos británicos más influyentes de la década de 1980, ha fallecido a los 59 años tras una larga enfermedad de cáncer de páncreas, según ha informado su antiguo compañero de banda Johnny Marr.

En un extenso post en Instagram, el guitarrista y compositor rindió homenaje a Rourke, a quien conoció a los 11 años en Manchester. Enseguida empezaron a tocar juntos y se hicieron amigos para toda la vida.

Con un estilo particular y alegres líneas de bajo en canciones profundamente tristes, Marr asegura que Andy Rourke "reinventó lo que es ser bajista".

"Es con una profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad por cáncer pancreático", indicó Marr en su cuenta oficial de Twitter.

En su tuit, el artista agregó que "Andy será recordado como un alma amable y bella por aquellos que lo conocimos y como un músico supremamente dotado por los aficionados a la música".

Rourke tocó en algunos de los temas clásicos de The Smiths, como en icónicas canciones de la banda de Manchester como This Charming Man o There is a Light That Never Goes Out, al igual que en canciones en solitario interpretadas por el polémico líder del grupo, Morrissey, después de que el grupo se disolviera.

También fue parte de la banda Freebass junto con otros grandes músicos como Peter Hook (de New Order) y Mani (de Stone Roses) y grabó con Sinead O'Connor, los Pretenders, Ian Brown y en el grupo DARK, junto con la vocalista de los Cranberries Dolores O'Riordan.