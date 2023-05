Por Euronews en español con EFE

Zelenski cree que Bajmut ya no está en poder de Ucrania aunque, según un portavoz de la presidencia, aún no está confirmada la ocupación completa. Sus declaraciones fueron ambiguas y restó importancia estratégica a la ciudad, asegurando que no queda "nada" y que sus edificios han sido "destruidos".

Bajmut ya no estaría en poder de Ucrania según cree el propio presidente del país, Volodímir Zelenski. La oficina del presidente posteriormente ha apuntado que no está confirmado que la ciudad haya sido capturada por Rusia. El mandatario ha restado importancia estratégica a la ciudad en ruinas. Ha apuntado a los periodistas que en Bajmut no queda nada y que ahora se encuentra en los corazones de los ucranianos. Zelenski hizo esas declaraciones en una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, en los márgenes del G7 en Hiroshima y al ser preguntado por la prensa si Bajmut seguía en manos ucranianas. "Creo que no", respondió Zelenski y, dirigiéndose al periodista que le preguntó, añadió: "Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones. No hay nada. Bueno, muchos soldados rusos muertos, pero ellos vinieron a por nosotros". Los mercenarios del grupo ruso Wagner se atribuían así la victoria este sábado. "Antes del 25 de mayo la examinaremos por completo (Bajmut), crearemos las líneas de defensa necesarias y se la entregaremos a los militares. Nosotros mismos iremos a los campamentos en el terreno", ha señalado el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin. El Ministerio de Defensa ruso se unió al grupo Wagner para afirmar haber completado la toma de la ciudad ucraniana. El Presidente Vladímir Putin ha felicitado a sus tropas. Bajmut ha sido escenario de cruentos combates durante los últimos 8 meses y ha revelado las profundas discrepancias entre los mercenarios y Rusia. El grupo ha acusado al Ejército ruso reiteradamente de insuficientes suministros de armamento y municiones.