Protestas en Brasil contra el racismo en el fútbol español

Por Euronews

Decenas de manifestantes se reunieron el martes a las puertas del consulado español en Sao Paulo para denunciar el racismo que sufre en la Liga Vinicius

La estrella del Real Madrid es blanco frecuente de insultos y burlas por ser negro en los estadios de los equipos rivales en España. El problema, denuncian en Brasil, va más allá del fútbol.

"El Estado español tiene trazas muy fuertes de extrema derecha neofascista que está en contra de la política de inmigración. Así que lo que refleja La Liga es lo que vive la población negra en ese país, por eso Vini (Vinicius Jr) es muy valiente al denunciar la violencia racial", lamenta Simone Nascimento , Miembro del Movimiento Negro Unido.

Las autoridades españolas quieren demostrar que lo que sufrió Vinicius en el partido contra el Valencia del pasado domingo no quedará impune. Tres personas han sido detenidas por proferir insultos racistas y otras cuatro por haber colgado un muñeco con su camiseta de un puente en enero. Vinicus denunció el racismo en La Liga, pero sus fronteras van más allá del fútbol.

"Obviamente, nunca he estado en un estadio de fútbol donde miles de personas están gritando '¡mono!', pero en el día a día con cosas que quizás no eran tan agresivas como esta, me he sentido como una mierda. Así que sé por lo que estaba pasando", explica el periodista y escritor cubano Abraham Jiménez Enoa.

"Si los árbitros lo permiten también son racistas, si los jugadores lo permiten también son racistas", rezaba una pancarta de los manifestantes junto al consulado español.

El Real Madrid ha cerrado filas para proteger a su jugador. El Valencia ha sido sancionado con el cierre parcial de su estadio durante cinco partidos. Y Vinicius se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el racismo, un mal en el que todos tenemos una parte de responsabilidad.