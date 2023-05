Por Euronews en español con EFE

El jugador Vinícius Jr. emitió un duro comunicado diciendo que España "es un país racista" después de que en el encuentro entre el Real Madrid y el Valencia sufriera insultos racistas. El propio técnico del conjunto blanco, Ancelotti, ha señalado que los insultos venían "de todo el estadio".

Todo empezó cuando el jugador recibió insultos racistas de la grada. Se paró el encuentro durante 8 minutos hasta que el equipo de seguridad del campo echó a los aficionados identificados. Más adelante el jugador volvió al juego, pero se dió una jugada en la que Vinícius acabó expulsado. El jugador del Valencia, Hugo Duro agarró por el cuello a Vinícius y este, tras librarse de ello, golpeó con el brazo en la cara al delantero del Valencia; lo que, tras revisarse en el VAR, acabó en tarjeta roja para Vinícius.

¿Qué dice el acta del árbitro del encuentro?

El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea recogió en el acta del partido entre Real Madrid y Valencia que "un espectador" gritó al brasileño Vinícius Junior "mono, mono" y que por ello activó el protocolo de racismo.

"En el minuto 73 un espectador desde la grada sur "Mario Kempes" se dirigió al jugador Nº20 del Real Madrid C.F. Don Vinicius José De Oliveira Do Nascimiento gritándole: "Mono, mono" por lo que se activó el protocolo de racismo, avisando al delegado de campo para que hiciesen el correspondiente aviso por megafonía. El encuentro estuvo detenido hasta que dicho anuncio se emitió por la megafonía del estadio", escribió el árbitro.

Además, señaló que activó el protocolo de lanzamiento de objetos después de que en esa misma zona cayeran "varios objetos" en el área del Real Madrid.

Por otro lado, de Burgos Bengoetxea explicó la decisión de expulsar a Vinícius junior en el séptimo minuto de añadido de la segunda mitad tras la revisión por parte del VAR.

El comunicado del Valencia

El enuentro se celebró en el estadio del Desde el Valencia emitieron un comunicado señalando que los insultos se trataban de un hecho aislado: “El club, en su compromiso con los valores del respeto y del deporte, reafirma públicamente su posición contra la violencia física y verbal en los estadios y lamenta los hechos acontecidos durante el transcurso del partido contra el Real Madrid. Aunque se trata de un episodio aislado, los insultos a cualquier futbolista del equipo rival no tienen cabida en el fútbol y no encajan con los valores y la identidad del Valencia”, se apunta en el comunicado.

Además, el director corporativo del club, Javier Solís, salió después del partido para mostrar el descontento del club con las declaraciones de Carlo Ancelotti, que en rueda de prensa denunció que Mestalla cantó “mono” a Vinícius y no “tonto”.

“Ante las desafortunadísimas declaraciones de Ancelotti en las que ha tildado a toda la afición de racista no lo podemos tolerar. Posiblemente es fruto de un error en el idioma, habrá comprendido otra palabra. Deberá pedir disculpas, de la misma manera que nosotros condenamos los insultos racistas”, expresó.

Solís dijo que “entiendo que le dirán a Vinícius que no puede comportarse así ni reproducir esos gestos. Me ha parecido desagradable, un jugador no puede mandar a todo un estadio a Segunda División sin que sea condenado. El Valencia aplicará su reglamento interno con la mayor severidad y conllevará la expulsión de este o estos aficionados, que estamos trabajando en la visualización de las imágenes”.

LaLiga ha abierto una investigación

LaLiga investigará los incendentes ocurridos y podría tomar acciones legales. "Ante los incidentes ocurridos durante el Valencia CF – Real Madrid CF en el Estadio de Mestalla, LaLiga informa que ha solicitado todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido. Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algún delito de odio, LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas", aseguró LaLiga en un comunicado.

"LaLiga también investigará las imágenes en las que supuestamente se profirieron insultos racistas dirigidos hacia Vinicius Jr. en los exteriores del estadio de Mestalla", amplió.

Además, la patronal recordó que llevan tiempo persiguiendo estas actitudes racistas contra Vinícius.

"LaLiga se ha mostrado proactiva ante todos los incidentes racistas contra el jugador del Real Madrid CF, Vinicius Jr. Así, LaLiga ha presentado denuncia en nueve ocasiones en las últimas 2 temporadas ante el Comité de Competición de la RFEF, Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, la Fiscalía de Odio y los Juzgados", señaló.

¿Qué dice Vinicius Jr. en el comunicado tras el encuentro?

El jugador sin embargo emitió un comunicado en el que dijo: "No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la Liga. La competición lo ve normal, la Federación también y hasta los adversarios lo incentivan. Lo lamento mucho. El campeonato que fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi es hoy de los racistas", ha indicado señalado el jugador blanco que ha añadido: _"Es un país lindo, que me acogió y al que amo, pero que aceptó exportar la imagen para el mundo de un país racista. Lo lamento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocido como un país de racistas. E infelizmente, por todo lo que acontenció cada semana, no tengo cómo defenderme._Pero yo soy fuerte y voy hasta el fin contra los racistas, mismo aunque sea lejos de aquí".

El propio director de LaLiga, Javier Tebas, ha tenido que defender al organismo ante la generalización emitiendo el siguiente tuit: Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos:

Apoyos que recibe Vinícius

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, ha mostrado su solidaridad con el brasileño Vinicius Jr, extremo del Real Madrid, que volvió a sufrir insultos racistas, esta vez en el estadio de Mestalla durante el partido contra el Valencia.

"Toda nuestra solidaridad con Vinícius. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad, y la FIFA apoya a todos los jugadores y a todas las jugadoras que lo han sufrido en carne propia", manifiesta el máximo dirigente del fútbol mundial en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Los acontecimientos ocurridos durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid demuestran lo crucial de esta lucha", apunta Infantino en su mensaje, en el que recuerda que para esto "existe el proceso de tres pasos en las competiciones de la FIFA y se recomienda que se use en todos los niveles del fútbol".

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y su presidente Ednaldo Rodrigues mostraron su apoyo a Vinícius Junior, extremo del Real Madrid, tras los insultos racistas que recibió en Mestalla, que calificaron de "crimen", y defendieron que "el color de la piel ya no puede molestar" y "no hay alegría donde hay racismo".

"¿Cuánto tiempo vamos a vivir, en pleno siglo XXI, episodios como el que acabamos de presenciar, una vez más, en LaLiga?. ¿Hasta cuándo la humanidad seguirá siendo espectadora y cómplice de crueles actos de racismo?. ¿Cuánto tiempo necesitaremos recordar que es un crimen?. ¿Cuánto tiempo tendremos que luchar por actitudes concretas y efectivas dentro y fuera de las canchas?", preguntó la CBF en un comunicado.

Firmado por Ednaldo Rodrigues, el escrito trasladó todo su apoyo a Vinícius. "No hay alegría donde hay racismo. Tienes todo nuestro cariño y el de todos los brasileños, Vinícius".

"No solo tú, sino todos los que han padecido y padecen esta enfermedad mundial que es el racismo. El color de la piel ya no puede molestar", sentenció.

El Gobierno español exige a La Liga una "respuesta contundente" y "sanciones" por los insultos racistas. El presidente de Brasil ha dicho "basta ya". Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los ataques de racismo que sufrió este domingo el futbolista brasileño Vinicius Jr. y pidió que la FIFA y La Liga tomen "serias medidas" contra los responsables.

"No es justo que un joven pobre que triunfó en la vida y que se esta transformando en uno de los mejores futbolistas", sufra este tipo de ataques, dijo Lula antes de empezar la rueda de prensa sobre el balance de su participación en la cumbre de G7, en donde fue el único líder latinoamericano invitado.

"No podemos permitir que el fascismo y el racismo se tomen los estadios de fútbol", enfatizó.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, matizó su dura conferencia de prensa en un mensaje posterior en el que aseguraba que había sido "un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados" había "mostrado su peor versión" y que era "hora de dejar de hablar y actuar con contundencia" porque "el racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad", y los compañeros de Vinicius cerraron filas hacia el brasileño de forma inequívoca. Incluso el meta belga Thibaut Courtois aseguró que si el extremo se hubiera querido retirar del campo se hubiera ido con él.

El Valencia, a su vez, anunció anoche mismo que había localizado a dos seguidores sospechosos de haber proferido insultos racistas contra el extremo del Real Madrid tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad y confirmó su intención de ir "hasta el final" contra estos hinchas.