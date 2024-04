Los insultos en los estadios contra las minorías ponen de manifiesto la prevalencia de los prejuicios raciales de una parte de la sociedad española.

Entre lágrimas, en la rueda de prensa previa del partido amistoso contra la discriminación que enfrentó a España y Brasil, el jugador Vinicius Junior habló de la situación que sufre desde hace meses en los estadios de fútbol. El deportista afrobrasileño se ha convertido en objetivo recurrente de los insultos racistas de una parte de la afición española.

"Estoy seguro de que España no es un país racista. Pero hay muchos racistas, y muchos están en los estadios", aseguró el delantero del Real Madrid y la selección brasileña.

Su intervención, aplaudida por la mayoría, recibió también una oleada de reacción en las redes sociales, el lugar donde los prejuicios xenófobos y racistas encuentran también un caldo de cultivo amparados por el anonimato.

Lejos de cesar, los insultos racistas en los estadios de fútbol han aumentado desde que deportistas como Vinicius Jr se plantasen contra discriminación que jugadores y entrenadores sufren durante los eventos deportivos.

"Quizá la gente no sabe lo que es el racismo. Yo con 23 años tengo que enseñar lo que es el racismo y lo que me afecta. Antes tenía menos episodios, pero desde la primera vez que lo denuncié, han aumentado", lamentó.

Sólo repasando las noticias aparecidas en la prensa, la organización Movimiento Contra la Intolerancia detectó el año pasado 52 episodios racistas constitutivos de delitos de odio; casi dos casos por cada jornada de liga.

Hace apenas una semana, el portero del Rayo de Majadahonda, un equipo modesto de tercera división, se negó a continuar el encuentro en Sestao después de que su portero, se encarase con unos aficionados que le insultaron por su color de piel. El incidente se saldó con una sanción para la víctima, la pérdida del partido para el Rayo por retirarse del terreno de juego y el cierre del campo de Sestao por dos jornadas.

Lo que más duele a las víctimas es la sensación de impunidad, la falta de reparación y la ausencia de garantías de no repetición" Sarahi Boleko Portavoz de SOS Racismo Madrid

"El fútbol es solo otro espacio donde se manifiesta el racismo. El problema que tenemos es qué medidas se están tomando para que los futbolistas no sufran racismo de sus compañeros, sus adversarios o la grada", lamentó Sarahi Boleko, portavoz de SOS Racismo Madrid.

"El hecho de que se haya sancionado al portero del Rayo demuestra que no se ponen medidas desde los clubes y la Federación. No se están aplicando las herramientas. Lo que más duele a las víctimas es la sensación de impunidad. La falta de reparación y la falta de garantías de no repetición", añadió la portavoz de SOS Racismo.

El racismo en deporte empieza en la escuela

Sarahi Boleko lamentó la banalización de las actitudes xenófobas y racistas en el deporte, que muchos ven como meros insultos. "El fútbol es un espacio donde por desgracia se manifiesta mucho la agresividad. Pero no son sólo insultos, y están totalmente normalizados".

"No atacas al jugador por cómo juega o por lo que hace, sino por su identidad. Se hacen desde una perspectiva de superioridad, lo que muestra la existencia de un racismo sistémico".

Pero la discriminación en el deporte comienza a edades muy tempranas, según recoge un informe sobre la población afrodescendente elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, dependiente del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El 40% de los alumnos encuestados en centros deportivos y educativos de la Comunidad Autónoma de Madrid reconoció que a sus compañeros de raza negra se les trata de forma diferente durante la práctica deportiva, especialmente durante las competiciones.

Además, las personas racializadas son víctimas de comentarios asociados a las “supuestas ventajas” que tienen las personas afrodescendientes en el deporte, así como otros que encubren estereotipos, comentarios en tono jocoso, bromas o chistes, que se expresan abiertamente de forma normalizada.

"Las discriminaciones e incidentes racistas están presentes en el ámbito deportivo. Esto es especialmente visible en algunas actividades deportivas de élite que ejercen gran influencia, y hacen que esos modelos se reproduzcan en los ámbitos deportivos escolares", lamenta el estudio.

Uno de cuatro jóvenes españoles muestra actitudes racistas

España es un país tolerante y solidario, donde existe una convivencia pacífica y normalizada entre las distintas comunidades, aseguró a 'Euronews' Pilar Cancela, Secretaria de Estado de Migraciones.

"Sin embargo -reconoció Cancela-, es cierto que se están detectando un repunte en cuanto a esas actitudes contra la población que proviene de otros países y sobre todo contra la población de personas que son afrodescendientes o que provienen del norte de África".

La percepción que tienen las propias minorías del racismo y la discriminación es algo distinta. Seis de cada diez personas racializadas en España considera que los españoles tienen una visión peyorativa de su grupo étnico y el 52% indica haberse sentido discriminado.

El 80% de los residentes en España de origen subsahariano manifiestan haberse sentido discriminados en alguna ocasión por su raza o color de piel Percepción de la discriminación por origen racial o étnico Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE)

Los motivos principales por los que estas personas explican las conductas discriminatorias sufridas son los rasgos físicos y el color de piel. En el caso de los afrodescendientes residentes en España, el 80% afirma haber recibido un trato diferente debido a su grupo étnico, según revela una encuesta elaborada en 2020 por el Ministerio de Igualdad.

La secretaria de Estado achacó al contexto político y al auge de la ultraderecha el repunte de discursos xenófobos y racistas en el país. "En este momento estamos percibiendo una presencia de mensajes que se canalizan hacia la demonización, o al menos la orientación de un discurso muy violento que está incitando al odio contra las personas que son diferentes", lamentó la responsable de Migraciones del Ministerio de Inclusión.

Un estudio elaborado en 2020 por la Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD muestra que un 25% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años -que se autoubican en la extrema derecha- comparte postulados racistas. El 40% de ellos señala que la falta de adaptación de las personas inmigrantes es la raíz de los discursos racistas, culpabilizando y responsabilizando así a las minorías.

Odio en las Redes Sociales

El porcentaje de jóvenes que afirman haber presenciado distintas formas de comportamientos racistas -desde burlas a agresiones físicas- es de entre el 32,6% para agresiones físicas y el 49,8% para burlas o insultos en redes sociales, apunta la investigación de la FAD.

Twitter, Youtube, TikTok o Instagram se han convertido en uno de los espacios donde los mensajes discriminatorios y xenófobos han encontrado su mayor altavoz. Dentro del proyecto europeo Real-UP la Secretaria de Estado de Migraciones hace un seguimiento desde hace tres años de los discursos de odio publicados por los usuarios.

Tan sólo en los dos primeros meses del año 2024, la secretaría de Estado ha notificado más de 500 publicaciones para su retirada de las plataformas por contener mensajes "muy evidentes de incitación al odio y a la xenofobia", explicó la titular del departamento, Pilar Cancela.

La Policía española registró 1869 casos de delitos de odio en 2022, un 43,5% de ellos relacionados con el racismo y la xenofobia, según recoge la Oficina Nacional contra los Delitos de Odio (ONDOD) del Ministerio del Interior. Los cometidos a través de internet y redes sociales aumentaron un 18,6% con respecto al año anterior.

"Como en los estadios de fútbol, las redes sociales te dan un espacio de impunidad derivado del anonimato. Piensan que no va a tener consecuencias. ¿Cómo van a castigar a toda la grada?", lamenta Boleko.

Una mujer sostiene un cartel en apoyo a Vinicius Junior Tuane Fernandes/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

#SportISRespect, la respuesta del deporte español al racismo

El Consejo Superior de Deportes (CSD) junto al Consejo de Europa y los principales agentes deportivos nacionales está elaborando las líneas maestras de la futura Estrategia contra el Discurso de Odio en el Deporte y el Plan de Acción 2024-2026, que incluye el lanzamiento de la campaña #SportISRespect.

El proyecto parte de una valoración de la situación actual, un mapeo de las partes involucradas y la identificación de necesidades y oportunidades para proporcionar orientaciones y buenas prácticas en la adopción de estrategias nacionales para prevenir y responder a la violencia en el deporte.

Además del CSD y el Consejo de Europa, participan representantes del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, la Policía Nacional, los ministerios de Interior, Igualdad, Justicia y Educación; la ACB, la Real Federación Española de Baloncesto, La Liga, ADESP, el Comité Paralímpico Español y la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI, entre otras.

"La Liga y el Consejo Superior de Deportes están muy preocupados por esta situación, porque con los sistemas que ellos tenían de detección y de seguimiento, han percibido que hay incremento de este tipo de manifestaciones. La idea no es solo detectarlo, sino ver cómo se puede reaccionar ante ello", expresó Pilar Cancela.

"Nosotros vamos a ayudar a establecer unas pautas y un protocolo para que se pueda reaccionar de manera inmediata en un campo de fútbol cuando se detecte en ese tipo de situaciones; incluso tomar medidas en el mismo momento en que se produzcan", añadió.

Políticas integrales contra el Racismo

"De la misma forma que hemos puesto en marcha leyes y planes para la igualdad de género y contra la violencia machista, debemos poner en marcha políticas que garanticen la igualdad racial; el racismo es un problema de Estado, que hace que una parte de la población no pueda disfrutar de los mismos derechos y oportunidades", destacó Sarahi Boleko, de SOS Racismo.

En este sentido, recordó el borrador de una Ley contra el racismo que fue elaborado en la pasada legislatura a instancias del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE). La Proposición de Ley Orgánica contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia ha sido presentada finalmente el pasado 12 de marzo a la mesa del Congreso por Ione Belarra, de Unidas Podemos.

Igual que hablamos de violencia de género, hay que poner medios también para prevenir el racismo y la xenofobia Pilar Cancela Secretaria de Estado de Migraciones de España

En paralelo, la Secretaría de Estado para las Migraciones ha presentado el marco estratégico contra el racismo y la xenofobia, que incluye 23 líneas de actuación entre las que se incluyen políticas de atención y reparación a víctimas, la incorporación de las personas de origen extranjero y de otros étnicos en el ámbito laboral, institucional y político o la visibilización de las personas de otros orígenes y culturas para que sean referentes en los ámbitos del deporte y la cultura.

"Igual que hablamos de violencia de género -coincidió la secretaria de Estado Pilar Cancela-, hay que poner medios también para prevenir. Hay que sensibilizar a la población. Y luego, evidentemente, a partir de un estudio y del conocimiento de la realidad, poner en marcha medidas concretas y creo que el marco estratégico lo que aporta es precisamente eso, una visión integral del planteamiento y cómo actuar desde los distintos frentes", concluyó.