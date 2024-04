Frente a los insultos xenófobos en los estadios de fútbol, la Secretaria de Estado de Migraciones Pilar Cancela destaca la buena integración de la población inmigrante en España, donde ya trabajan más de dos millones de extranjeros pese a los desafíos para lograr una migración segura y legal.

Pilar Cancela (Stuttgart, 1967), hija de emigrantes gallegos en Alemania, asumió la Secretaría de Estado de Migraciones en un momento complicado; durante la Presidencia española de turno del Consejo de la UE y en plenas negociaciones de la reforma del sistema europeo de migración y asilo; con un repunte de los flujos de personas hacia Europa y en medio del auge de la extrema derecha en el continente, cuyos mensajes anti-migratorios parecen haber calado en buena parte de la opinión pública.

La mitad de los ciudadanos europeos -también los votantes de izquierda- consideran que las políticas de la UE en esta materia han tenido una repercusión negativa. La cuestión migratoria se ha convertido en el cuarto tema más importante de la agenda tras el aumento de los precios, las desigualdades sociales y el crecimiento económico, y sin duda jugará un papel importante en las elecciones del próximo 9 de junio.

Secretaria de Política Migratoria del PSOE desde 2017 y responsable de Cooperación Internacional del anterior gabinete de Pedro Sánchez, para Cancela los últimos episodios racistas y xenófobos vividos en los estadios de fútbol españoles no se pueden separar de los discursos alentados por la extrema derecha contra la personas migrantes.

Sólo repasando las noticias aparecidas en la prensa, la organización Movimiento Contra la Intolerancia detectó el año pasado 52 episodios racistas constitutivos de delitos de odio; casi dos casos por cada jornada de liga.

Hace apenas una semana, el delantero del Real Madrid Vinicius Junior habló de la situación que sufre desde hace meses en una rueda de prensa que atrajo la atención internacional. El deportista afrobrasileño se ha convertido en objetivo recurrente de los insultos racistas de una parte de la afición española.

La Secretaria de Estado de Migraciones asesora al Consejo Superior de Deportes y a La Liga para tratar de atajar el aumento de estos delitos de odio en los estadios españoles.

El 'Caso Vinicius' ha puesto de manifiesto la prevalencia de actitudes xenófobas y racistas en los campos de fútbol. ¿Qué está pasando?

Pilar Cancela .- Bueno, yo creo que es una oportunidad, sobre todo para que nos miremos ante el espejo; y cuando sales del partido de fútbol y vas muy contento a tu casa, donde tienes una vida normalizada, te des cuenta que tú eras uno de los que estaba formando parte de la caterva que estaba utilizando ese tipo de insultos y amenazas.

Yo creo que hay que aprovechar los momentos donde se detecten siempre discriminaciones, amenazas y actitudes que tengan que ver con el racismo, la xenofobia y el odio. Especialmente en personas del ámbito deportivo, del ámbito público, que tiene una capacidad de llegar con el mensaje a mucha gente. Yo creo que no hay que ocultar ni hay que tener miedo a hablar del tema, pero sobre todo no solamente a hablarlo, sino también a buscar las medidas y ver cómo somos capaces de afrontarlo.

En este momento el discurso político de las fuerzas más de derechas en este país están explotando el racismo, la incitación del odio y la discriminación contra el diferente. Pilar Cancela Secretaria de Estado de Migraciones de España

¿Son los estadios un reflejo de la sociedad? ¿Es España racista?

P.C. -Yo creo sinceramente que no. Luego, si bajamos al detalle, pues posiblemente podremos desgranar alguna cuestión. Creo que España es un país tremendamente tolerante y solidario. Lo que no podemos es ser ajenos al contexto político que estamos viviendo. En este momento el discurso político de las fuerzas más de derechas en este país están explotando el racismo, la incitación del odio y la discriminación contra el diferente. Y evidentemente la migración, las personas migrantes son uno de los objetivos que forman parte de ese discurso.

Es cierto que en este momento se percibe una presencia de discursos y de mensajes que se canalizan hacia la demonización de la población que proviene de otros países. Sobre todo hacia la población afrodescendiente y que proviene del norte de África.

¿Cuál es la percepción que tienen las minorías y las personas migrantes sobre el racismo en España?

P.C. - Yo creo que en general el sentir mayoritario de ellos es que España es un país de oportunidades. España hasta hace poco era un país de tránsito porque somos la puerta a la Unión Europea. Sin embargo, ahora España está siendo ya país de destino. No solamente por la situación económica; es un país estable, seguro y además que en este momento tiene unos datos de crecimiento, de estabilidad que de alguna manera pues también tienen un atractivo. Pero creo que primero ven a España como un país tolerante e inclusivo.

El mejor ejemplo es que dentro del enorme volumen de personas extranjeras que están en España, vemos que ahora mismo muchos migrantes están incorporados a nuestro país trabajando. De hecho, estamos viendo que hay un incremento muy importante en el empleo: hay dos millones de personas extranjeras trabajando en España, contribuyendo al sostenimiento de nuestro Estado de bienestar.

Otra cuestión es el porcentaje de la población local que se sienten inseguros. Porque hay evidentemente un discurso que está fomentando ese ese tipo de sensación. Pero en general como país, que es como nos perciben quienes vienen a España**, no tienen en absoluto esa sensación de que la sociedad española sea una sociedad xenófoba** o una sociedad racista.

La migración va a ser uno de los grandes temas de la campaña a las elecciones al Parlamento Europeo. La mitad de los europeos creen que la políticas desplegadas han sido negativas

P.C. - En este momento existe una una ola a nivel global, no solamente de Europa, sino también en otros países. En Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo. El ministro de Canadá hizo también unas declaraciones de que Canadá ya no soporta más personas inmigrantes… En Europa, al menos, acabamos de establecer las líneas generales de lo que es el pacto migratorio europeo. Y cada país tendrá que desarrollarlo en su propio ámbito interno.

Es un pacto que además llevaba pendiente seis años o siete años, que no había manera de que nos pusiéramos de acuerdo y fue posible durante la Presidencia española de la Unión Europea. Eso significa que evidentemente España empujó para que eso pudiera ser así.

Hay un concepto pro-derechos humanos, una concepción humanista y humanitaria de la migración. Y hay un concepto desde la perspectiva de la seguridad. Nosotros somos partidarios de la primera. Pilar Cancela Secretaria de Estado de Migraciones de España

Está pasando en este momento en Francia, que tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina y que están marcando posiciones mucho más duras en relación con la migración. Alemania, que en otro momento también tenía una posición mucho más proclive, más abierta, pues también está empezando a tener posiciones mucho más conservadoras, por decirlo de alguna manera.

Aquí tenemos dos conceptos. Hay un concepto pro-derechos humanos, una concepción humanista, humanitaria, de la migración. Y hay un concepto desde la perspectiva de la seguridad. Hay quien quiere primar la seguridad frente a la otra concepción de una política migratoria más humanista de derechos humanos, donde primero están las personas y la situación de vulnerabilidad antes que la frontera. Nosotros somos partidarios de la primera: de la perspectiva de derechos humanos, que no es incompatible en absoluto con apostar por una migración segura, ordenada y regular.

Sin embargo muchas organizaciones han criticado el pacto migratorio europeo por primar más la protección de fronteras que garantizar -a su juicio- los derechos de las personas que buscan asilo

P.C. - Evidentemente todos podemos tener una opinión sobre lo que nos gustaría que hubiera sido, pero creo que es bueno que haya un pacto, porque llevábamos esperando años para que lo hubiera. Yo creo que lo importante es que ahora, dentro del marco de la aplicación del pacto, cada país va a tener un margen para poder aplicarlo a su propia situación propia, a su propia mirada de lo que es la política migratoria. Y evidentemente la mirada que tiene España es una mirada no restrictiva, no tanto de fronteras, sino de derechos humanos.

Por tanto, nosotros seguiremos desarrollando esa política. Nosotros llevamos con América Latina trabajando en el ámbito de la cooperación desde hace más de 30 años. Por tanto, es una zona que conocemos muy bien y teniendo en cuenta la situación que están viviendo, sobre todo en la zona de Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, que son los que reciben la mayoría de los flujos migratorios, nos han pedido colaboración y estamos haciendo son acuerdos muy puntuales. Estamos hablando sobre todo de programas de reasentamiento, estamos hablando de refugiados. Y programas también de migración circular.

Muchos países están mirando lo que está haciendo España y cómo lo está haciendo; entre ellos Estados Unidos y Canadá. ¿Pero qué es eso de la migración circular? Al final, lo de la fresa de Huelva -la entrada e trabajadoras marroquíes durante la campaña de recogida del fruto, que regresan después a su país- es un proyecto de migración circular que se repite todos los años. Son casos concretos, pero esa es la idea.

En el primer trimestre de 2024 más de 16.000 personas han llegado a las costas españolas, la mayoría a Canarias. En España se calcula que hay casi medio millón de personas en situación no regularizada

P.C. - Está claro que Canarias es el territorio que más está sufriendo la presión; que más llegadas de flujos migratorios registra y por tanto tiene que haber una solidaridad con Canarias. Por eso se diseñó el Plan Canarias en relación con las cuestiones migratorias y lo que se está haciendo es precisamente derivar a la península las personas que van llegando.

Cualquier persona que llegua a España de forma irregular, ninguna se queda en la calle. Tenemos un sistema de ayuda humanitaria que no existe en ningún otro país. Pilar Cancela Secretaria de Estado de Migraciones de España

Pero cualquier persona que llegue a España de forma irregular, ninguna persona se queda en la calle, ninguna persona es devuelta inmediatamente. Nosotros tenemos un sistema de ayuda humanitaria que no existe en ningún otro país y que muchos países están intentando ver cómo lo hacemos y aplicarlo.

Evidentemente, después tiene que haber un procedimiento donde se detecta cuál es la situación de la persona y todos los trámites necesarios. Si pide asilo, sí tiene derecho a protección internacional o no...Se siguen los procedimientos. Pero España no deja a nadie en la calle. Creo que eso es muy importante.

Existen suficientes vías para que las personas puedan emprender un proyecto migratorio en Europa de forma legal, ordenada y segura?

P.C. - Lleva su tiempo. Nosotros tampoco nos podemos arriesgar a hacer 'macroproyectos' donde no controlamos también la situación de cada una de las personas, porque no podemos ponerlas en una situación de que no se ha preservado sus derechos. Pero claro que sí, nuestro objetivo es fomentar sobre todo esta vía regular y no la vía irregular. Lo que pasa es que la irregular nosotros no tenemos manera de frenarla porque forma parte de un ámbito mucho más complejo.

Queremos fomentar la vía regular, pero no se pueden hacer macroproyectos. Tenemos que controlar la situación de cada una de las personas. No podemos ponerlas en una situación de que no se ha preservado sus derechos Pilar Cancela Secretaria de Estado de Migraciones de España

Nosotros estamos desarrollando con muchos países de África proyectos de migración circular. Estamos trabajando con empresas españolas que necesitan en concreto mano de obra y con proyectos para personas que están viniendo específicamente para trabajar. Eso es la migración segura, ordenada y regular. Lo que no puedes impedir y no puedes parar es que la gente se mueva y que las mafias se aprovechen de esa situación.

Además, por la situación de inestabilidad en sus países, incluso a veces no hay una interlocución institucional para poder establecer canales de comunicación. Y ese es el problema que tiene África en este momento. El único país que en este momento tiene una cierta estabilidad, sobre todo en la zona de África occidental, es Mauritania. Y es con quienes estamos hablando precisamente para ver cómo somos capaces de que de que esa migración se produzca de una manera ordenada.

Pero estamos trabajando también con Marruecos. Vamos a intentar abrir también vías con Senegal, que ya tenemos algún proyecto de migración regular y ordenada, que vienen a trabajar para sectores concretos; que se forman y luego pueden volver a su país y aplicar su experiencia. Ese es el éxito mayor que puede tener un proyecto de migración.

La lectura no es tan sencilla. También tenemos que garantizar que esas personas con las que nos comprometemos tengan un transcurso, un trayecto, un programa que sea seguro, que sea digno en sus condiciones de trabajo también. Por tanto, hay que establecerlo muy bien. Hay que garantizar sus derechos primero.