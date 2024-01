Por Euronews con AP

Maignan, portero del AC Milan, pide a las autoridades más contundencia después de haber sido víctima de abusos racistas durante un partido de la Seria A italiana en el que seguidores del Udinese dirigieron cánticos de mono contra él. La FIFA señala que podría endurecer su régimen sancionador.

PUBLICIDAD

El portero del AC Milan, Mike Maignan, señaló que demasiadas personas son “cómplices” de permitir que el racismo continúe arruinando el fútbol, e instó a las autoridades a tomar medidas más enérgicas después de sufrir cánticos racistas el sábado por la noche, mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sugirió “una pérdida automática” para cualquier equipo “cuyos aficionados hayan cometido racismo”.

Maignan, que es negro, se retiró después de haber sido increpado por seguidores del Udinese que profirieron desde la grada gritos de mono durante un partido de la liga italiana, lo que provocó que el partido se suspendiera brevemente durante la primera mitad.

El domingo dio una respuesta enérgica. “No es el jugador el que fue atacado. Es el hombre, es el padre. No es la primera vez que me pasa y no soy la primera persona a la que le pasa”, escribió en francés Maignan en la red social X, antes conocida como Twitter. “Hemos tenido declaraciones, campañas publicitarias, protocolos y nada ha cambiado. Hoy es todo un sistema el que debe asumir la responsabilidad".

Maignan añadió que todavía no se hace lo suficiente para erradicar los abusos racistas. “Las autoridades y la Fiscalía, con todo lo que está pasando, si no actúan, entonces también serán cómplices”, escribió. Maignan, de 28 años, e internacional con la selección nacional de Francia, dijo que quienes presenciaron los incidentes racistas deberían haber denunciado a los perpetradores y que el Udinese debería haber actuado con más firmeza en ese momento.

"Los aficionados en las gradas, que vieron todo, que oyeron todo pero decidieron quedarse callados, sois cómplices", continuó Maignan sobre X. "El club Udinese, que solo habló de interrumpir el partido, como si nada hubiera pasado, es cómplice”. Maignan también habló con el árbitro sobre los cánticos de monos durante el partido. Después de ser detenido, el partido de la Serie A se reanudó unos cinco minutos después.

Durante años ha habido numerosos incidentes racistas en el fútbol italiano y europeo, con casos en Italia dirigidos a Kevin-Prince Boateng, Mario Balotelli y Romelu Lukaku, entre otros.

La FIFA aboga por endurecer los castigos

Infantino calificó el último incidente como “totalmente aborrecible y completamente inaceptable” y dijo que el organismo rector del fútbol mundial podría imponer castigos más severos. "Necesitamos que TODAS las partes interesadas tomen medidas, empezando por la educación en las escuelas para que las generaciones futuras comprendan que esto no forma parte del fútbol ni de la sociedad", escribió en un comunicado en X.

“Además del proceso de tres pasos (partido detenido, partido re-detenido, partido abandonado), tenemos que implementar una pérdida automática del partido para el equipo cuyos seguidores hayan cometido racismo y provocado la interrupción del partido, así como prohibiciones en estadios en todo el mundo y cargos penales para los racistas".

Kylian Mbappé, compañero de Maignan en la selección francesa, publicó un mensaje de apoyo. “Estamos todos contigo”, escribió Mbappé en X. “Siempre los mismos problemas y todavía no hay solución. Ya es suficiente."

Maignan, cuyas brillantes actuaciones ayudaron al Milán a ganar el título de la Serie A en 2022, elogió a quienes lo ayudaron a sobrellevar la situación. "Me gustaría dar las gracias una vez más a mi club, el AC Milan, a mis compañeros, al árbitro, a los jugadores del Udinese que me enviaron mensajes, que me llamaron, que me apoyaron en privado y en público", dijo Maignan, antes de concluir. “Es una lucha difícil, que requerirá tiempo y valentía. Pero es una pelea que ganaremos”.

El Udinese también emitió un comunicado el domingo. "El Udinese lamenta profundamente y condena cada acto de racismo y violencia", dijo el club. "Reafirmamos nuestra aversión a cualquier forma de discriminación y expresamos nuestra profunda solidaridad con el jugador del AC Milan Mike Maignan tras el deplorable incidente del sábado en nuestro estadio".

"El Udinese colaborará con todas las autoridades investigadoras para garantizar el esclarecimiento inmediato del incidente, con el objetivo de tomar las medidas necesarias para sancionar a los responsables. Como institución, continuaremos trabajando diligentemente, como siempre lo hemos hecho, para promover la diversidad y la integración de todas las etnias, culturas e idiomas entre nuestros jugadores, personal, aficionados y ciudad", añadió el club.