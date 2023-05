La participación récord de los votantes en el extranjero podría decantar la balanza en la segunda vuelta de las elecciones turcas que enfrentan a Erdogan con Kiliçdaroglu, si bien el presidente turco parte como gran favorito.

La votación en el extranjero para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ha concluido con una participación récord y miles de sacos cargados de votos fluyen desde distintas partes del mundo hacia Turquía.

Casi 1,86 millones de turcos han votado y su decisión puede ser clave para inclinar la balanza a favor del presidente saliente, Recep Tayyip Erdogan, o de su rival socialdemócrata, Kemal Kiriçdaroglu. Erdogan rozó la mayoría absoluta en la primera votación, a pesar de la crisis económica y el desgaste de 20 años en el poder.

"Dios quiera que las cosas cambien con estas elecciones: la gente ya no sentirá la necesidad de irse al extranjero, podrá vivir libremente, la economía mejorará. Inshallah la gente se quedará en Turquía porque la fuga de cerebros está afectando muy seriamente a nuestro país", opina un joven estudiante.

Pero si los jóvenes quieren un cambio, los habitantes de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado febrero también lo reclaman. Muchos se sintieron abandonados a su suerte.

"Para mí, no es una cuestión de partido. Votaría a cualquiera para librarme de él (nota de la redacción: Erdogan). Podría ser Kilicdaroglu u otro, me da igual. Este hombre (ed: Erdogan) nos enterró vivos, no nos ayudó, ¡hasta hoy no he recibido ninguna ayuda!", clama Sema Sicek, habitante de Antioquía, ciudad devastada por el terremoto de febrero.

El domingo se celebran elecciones en Turquía y las matemáticas electorales favorecen a Erdogan. El presidente cuenta con el apoyo del candidato ultranacionalista Sinan Ogan, que obtuvo el 5% de los votos en la primera vuelta.