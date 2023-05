Por euronews con AFP

Amargo final de campaña antes de la segunda vuelta del domingo, con ambos bandos prometiendo la expulsión del país de los refugiados sirios. El presidente Recep Tayyip Erdogan parte como favorito pese al desgaste de 20 años en el poder.

Turquía se prepara para una segunda vuelta sin precedentes el domingo para elegir a su presidente al final de una campaña amarga, llena de promesas y anatemas lanzados por ambos bandos contra los kurdos y los refugiados sirios.

En este nuevo cara a cara, Recep Tayyip Erdogan comenzó la primera vuelta con una ventaja de cinco puntos (49,5%) y 2,5 millones de votos sobre su rival, el socialdemócrata Kemal Kilçdaroglu (45%), que encabeza una dispar alianza de seis partidos que van de la derecha nacional a la izquierda.

Los últimos sondeos -equivocados antes de la primera vuelta- dan al Jefe del Estado una ventaja similar de cinco puntos.

La incógnita de los ausentes en la primera vuelta y los ultranacionalistas

A pesar de esta aritmética, a priori favorable al presidente que lleva veinte años en el poder, subsiste una incógnita: los 8,3 millones de votos que no se emitieron en la primera vuelta, a pesar de una participación del 87%.

La diáspora, que pudo votar hasta el martes por la noche, acudió en mayor número, con 1,9 millones de papeletas frente a 1,69 millones.

Además de los ausentes, los dos bandos cortejan desde el 14 de mayo a los ultranacionalistas, entre ellos el tercero de la primera vuelta, Sinan Ogan, que obtuvo el 5% de los votos emitidos y acabó uniéndose a Erdogan. Pero el peso de estos extremos influyó en el tono de la campaña.

Claramente aturdido por una derrota que no había previsto, Kemal Kiliçdaroglu, de 74 años, desapareció de la vista al día siguiente del 14 de mayo, para reaparecer al cuarto día, reinventado como candidato marcial.

Atrás quedaban las sonrisas y los corazones moviendo los dedos que solían jalonar sus mítines, y en su lugar aparecieron el puño cerrado y el mohín anunciando la deportación de los refugiados sirios "a partir del día siguiente a la victoria".

Esta amenaza se repitió unos días después, cuando prometió que Turquía no se convertiría en "un depósito de migrantes". Desde entonces, el candidato ha suavizado su postura hacia los sirios y ha pedido a Europa que pague sus deudas: "Estamos luchando con estos problemas para evitar la comodidad de Europa, lo remediaremos, ya lo veréis", dijo a un grupo de jóvenes.

Turquía, primer país de acogida de refugiados del mundo

Turquía, con al menos 3,4 millones de refugiados sirios (según cifras oficiales) y cientos de miles de afganos, iraníes e iraquíes, es el primer país de acogida del mundo.

Al otro lado de la línea divisoria política, Tayyip Erdogan, de 69 años, animado por el resultado de la primera vuelta, ha celebrado una serie de mítines -hasta tres al día el pasado fin de semana- denunciando largo y tendido a los "terroristas" del bando contrario, culpables de apoyar al partido prokurdo HDP, y a los "LGTB" que atentan contra los valores fundamentales de la familia.

"Ayer mismo adoraban a los terroristas", volvió a atacar el jueves el Presidente a la oposición.

"Llevo décadas siguiendo las campañas electorales, y nunca había visto tantas 'fake news', tantos comentarios insultantes y homófobos", afirma Can Dündar, ex redactor jefe del diario de centro-izquierda Cumhuriyet, ahora exiliado en Berlín, que lamenta que la oposición no haya "respondido adecuadamente ni haya pedido un mínimo de respeto".

Menderes Cinar, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Baskent de Ankara, lamenta incluso que "la oposición sea incapaz de presentar su visión del futuro para Turquía, basándose únicamente en los fracasos del gobierno y del presidente".

"Pero aunque los votantes no estén de acuerdo con determinados partidos de la coalición, no pueden permitirse el lujo de no votar", opina.

El partido pro-kurdo HPD lo ha asumido. Pese a los reiterados ataques y, sobre todo, pese a la alianza de Kiliçdaroglu con una minúscula formación ultrarreaccionaria y xenófoba, el partido renovó el jueves su llamamiento a votar a Kiliçdaroglu.

El viernes, en Twitter, una de las principales figuras del HDP, Selahattin Demirtas, encarcelado desde 2016, reiteró su llamamiento desde su celda: "¡No hay tercera vuelta en este asunto! Hagamos presidente al señor Kiliçdaroglu, dejemos respirar a Turquía. ¡Vayan a las urnas, voten!"

En un comunicado, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció el desequilibrio de los medios que se dan a la oposición para hacerse oír, cuando el Jefe del Estado monopoliza las pantallas de televisión.

"La verdad es que el sistema mediático instaurado constituye un amaño masivo de las elecciones, privando a los ciudadanos turcos de la deliberación democrática", ha declarado Erol Onderoglu, representante de RSF en Turquía.