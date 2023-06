Esta guerra ha abierto un nuevo capítulo en el uso de los drones. Según expertos, se está produciendo una revolución militar y tecnológica debido a una mejor accesibilidad. Además, señalan que los drones están sirviendo como arma geopolítica con la que otros países "participan de forma indirecta".

La lista de drones es larga. Igual son más sonados para la mayoría de personas los drones de uso cotidiano y civil pero la evolución en este ámbito llega a dispositivos que pueden recorrer cientos de kilómetros, estar un día entero volando o incluso llegar a una altitud de hasta 5 kilómetros.

Hay muchísimos tipos: como los turcos Bayraktar TB2, los estadounidenses Swichblade 300 y 600 o los iraníes Shahed 136, con múltiples características y precios. Pero lo que si que está claro es que no dejan de evolucionar a nivel tecnológico para ser cada vez más rápidos, indetectables, capaces de destruir y asequibles."Ya se trate de drones DJI o de otro tipo, se trata de drones de consumo, muy accesibles y baratos, que los Gobiernos están utilizando para infligir dolor al otro bando", apunta a Euronews, el consejero delegado de Geopolitical Business, Abishur Prakash.

Los drones tienen misiones como identificar las posiciones enemigas, marcar el lugar que debe ser bombardeado y bombardear o corregir la posición en caso de que el bombardeo falle. Están en zonas concretas y suelen acercarse a un kilómetro o centenares de metros. "Están siendo el vértice de una revolución militar, una revolución tecnológica y una revolución en la forma de hacer la guerra y de entenderla", destaca el profesor del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa de España, César Pintado. "Ha habido dos vías de innovación o de popularización de los drones. Por un lado, ha sido el abaratamiento y la eficiencia de nuevos sistemas de óptica estabilizada, con visión nocturna, nueva tecnología que se ha hecho más eficiente, que ha hecho que sea ese instrumento que antes estaba sólo al alcance de determinados ejércitos y que ahora esté al alcance casi de cualquiera, incluso de particulares", añade.

"Ni Ucrania ni Rusia estaban realmente preparadas en lo que a drones se refiere para esta guerra" César Pintado Profesor y analista para el Estado Mayor de la Defensa de España

¿Qué tipos de drones se están utilizando en la guerra de Ucrania?

"Ni Ucrania ni Rusia estaban realmente preparadas en lo que a drones se refiere para esta guerra", destaca Pintado. "Rusia estaba atrasada en sus drones. De hecho había incorporado a su Ejército drones de fabricación israelí, como por ejemplo el Fort Post, y ahora, sometida a las sanciones y al bloqueo tecnológico está haciendo compras masivas de drones iraníes como es el Shahed, o incluso otros modelos iraníes o israelíes. Ya veremos si chinos", apunta el experto en drones militares.

Respecto a Ucrania, el profesor Pintado, quien también es analista para el Estado Mayor de la Defensa español, indica: "Partía ya de una situación de inferioridad con pocos drones propios. Están haciendo desarrollos muy interesantes como el **RAM, el PD-1 ,**y otros drones menos recientes como el UJ-22 o el Viber,que tienen más alcance, pero también está habiendo innovaciones interesantes como el uso de Switchblade 300 y 600 donados por Estados Unidos, aunque supongo que por parte ucraniana, la estrella de la película de los drones sería el Bayraktar TB2. De hecho, compraron ya un lote antes de la guerra y ahora están comprando más unidades porque realmente están dando un resultado bastante bueno dentro de sus limitaciones".

Yo veo a los drones como la aviación en la Primera Guerra Mundial. Partía de ser algo casi deportivo, casi una anécdota a ser reconocido como el arma del futuro. César Pintado Profesor y analista para el Estado Mayor de la Defensa de España

Sobre si los drones que se utilizan tienen la capacidad de destrucción suficiente para causar daños de importancia estratégica el profesor Pintado señala: "Eso ya es más, más dudoso. Los drones pueden alcanzar objetivos estratégicos como atacar la capital enemiga" destaca, como se ha visto en recientes bombardeos. Pero aún les queda camino por recorrer para ser determinantes, según el experto: "Yo veo a los drones como la aviación en la Primera Guerra Mundial. Partía de ser algo casi deportivo, casi una anécdota a ser reconocido como el arma del futuro".

De hecho Ucrania cuenta con un una web United24 donde recibe todo tipo de donaciones de drones. En ella especifica sus necesidades y su principal objetivo "vigilar constantemente una enorme línea del frente de 2470 km y apoyar una respuesta eficaz a los ataques enemigos". Los principales puntos de recolección se encuentran en Estados Unidos y Polonia.

"También necesitamos drones más sencillos. Necesitamos miles de ellos. No vuelan tanto tiempo ni tan lejos, pero también pueden realizar importantes funciones de reconocimiento", reza el mensaje que lanzan en la web promovida por el propio presidente Volodímir Zelenski.

El sitio cuenta con patrocinadores como el propio Mark Hamill, el famoso actor que encarnó a Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. Recauda fondos para los RQ-35 Heidrun, señalando que su sistema de radio en muy fiable y es capaz de resistir a la guerra electrónica. La lista de nombres parece más larga en el lado ucraniano y según algunos informes también la cantidad de drones.

¿Cuántos drones se están usando en la guerra de Ucrania?

Las pérdidas de este tipo los vehículos no tripulados ucranianos se mantienen en aproximadamente 10 000 al mes según una reciente investigación del Royal United Services Institute británico (RUSI, por sus siglas en inglés).

Sin embargo según Cesar Pintado, la cifra es "totalmente exagerada". Elexperto en drones para su aplicación militar, incluso duda de que haya 10 000 drones en servicio en los ejércitos de toda Europa. "O tiene que ser una errata o un disparate", señala en todo caso. "Si atendemos a todos los tipos posibles, incluso los drones que están haciendo algunos ucranianos, incluso en el garaje de su casa, y los modelos de mayor o menor porte e incluso de gama baja y modelos obsoletos que pueden estar usando los militares rusos… probablemente estemos hablando de varias docenas que se estén usando al día en esta guerra", añade Pintado.

Se necesitarían muchos más, yo diría que cientos de miles de aviones no tripulados, para luchar realmente una guerra de una manera eficaz Abishur Prakash CEO, The Geopolitical Business

Rusia por su parte también está realizando compras masivas según ha comprobado Pintado. "Recientemente leí en un medio que (Rusia) formalizó un contrato por 2000 unidades y es la mayor compra de la que yo he sabido", señala.

En cualquier caso se necesitan muchos más para que sea una guerra de drones eficaz según dice por su parte Abishur Prakash a Euronews: "Se necesitarían muchos más, yo diría que cientos de miles de aviones no tripulados para luchar realmente una guerra de una manera eficaz".

Investigadores inspeccionan el edificio después de que un dron ucraniano dañara un edificio de apartamentos en Moscú, Rusia, el martes 30/05/2023 AP/Copyright 2023 The AP

¿Quién está suministrando los drones en la guerra de Ucrania?

Según Pintado, los proveedores de drones para Rusia en este momento están siendo Israel e Irán,"principalmente con los drones mal llamados kamikazes Shahed 136", apunta.

El consejero delegado de de Geopolitical Business, Abishur Prakash destaca: "En los cielos de Ucrania, no sólo tienen Ucrania y Rusia luchando... Indirectamente tienes a Turquía e Irán luchando y estos drones turcos, en lo que respecta al empuje ucraniano, estos drones turcos han sido responsables de algunos de los ataques de represalia más mortíferos de Ucrania, desde el ataque a depósitos de petróleo en Rusia hasta el hundimiento de un buque de guerra ruso en el Mar Negro"

Las fronteras del conflicto se están ampliando Abishur Prakash CEO, The Geopolitical Business

Prakash destaca como ejemplo el buque de guerra más poderoso de Rusia "hundido supuestamente con la ayuda de drones turcos". "De tal forma que se ve aquí cómo países muy alejados de Ucrania, muy alejados geográficamente de este conflicto, de repente son capaces de desempeñar un papel en este conflicto con drones", añade el experto y concluye:"las fronteras del conflicto se están ampliando"

¿Cómo los drones podrían adquirir más protagonismo?

El profesor Prakash advierte sobre una situación que podría darse si las necesidades de drones se amplían. Se hace la pregunta de qué pasaría si Irán comienza a construir fábricas dentro de Rusia. "Y si Rusia es capaz de construir su propia cadena de suministro a nivel nacional, que pueda suministrar un gran número de aviones no tripulados", lo que podría influir en el conflicto y señala que ahora las naciones participan en la guerra de forma indirecta pero dando los recursos. Lo que podría derivar en que ocurra lo mismo que con los ciberataques: "que no conducen a la guerra". Pone como ejemplo: "Cuando Estados Unidos sufre un ciberataque de China o viceversa, estas dos naciones no se declaran la guerra. Entonces, los ataques con drones y la guerra de drones está convirtiéndose en ese estatu quo en el que las naciones pueden atacarse mutuamente con drones".