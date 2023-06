En el espacio The Global Conversation el periodista de Euronews, Grégoire Lory, conversa con el comisario de medioambiente de la UE, Virginijus Sinkevičius, sobre el menguante entusiasmo de Europa por las políticas más ecológicas.

La ‘Semana Verde’ es el espacio anual que tiene la Unión Europea para hacer balance de su política climática. Este año, la semana de reuniones y debates se desarrolla en una atmósfera de dudas, e incluso los objetivos medioambientales son puestos en entredicho. El periodista de Euronews, Grégoire Lory, habla sobre este asunto con el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevičius.

La prioridad medioambiental parece haber pasado a un segundo plano cuando escuchamos al presidente francés, o al primer ministro belga, hablar de una pausa reguladora, indica Grégoire Lory.

“Creo que el presidente francés, si escucha todo el discurso… ha sido un discurso muy bueno, muy bueno. En realidad, no pretendía… ya sabe, no pretendía ir en contra de ninguna de las propuestas actuales que ya se han presentado. Se trata más bien de mantener un enfoque equilibrado y garantizar que la competitividad de nuestras empresas sea una prioridad. No puedo, sino reconfirmar que esa fue la posición de la Comisión Europea, desde el principio, que el Pacto Verde no es posible sin tener a todo el mundo ‘a bordo’. Pero… no debemos olvidar que no va a haber un ‘tratado de paz’, en lo que respecta al cambio climático, o a la pérdida de biodiversidad. Estas crisis y sus consecuencias ya nos están pasando una factura enorme en lo que respecta a la inseguridad alimentaria, las inundaciones o las sequías, que no solamente afectan al coste de la vida para los ciudadanos europeos, sino también, cuestan vidas humanas. Y, por supuesto, tenemos que evitar que estas catástrofes se extiendan por toda Europa”, sostiene explica Virginijus Sinkevičius.

¿No es esta pausa lo que la gente pretende, porque no observa en su vida cotidiana los efectos de estas políticas verdes, y tiene otras preocupaciones?, pregunta el periodista.

"Siempre es más fácil detectar la crisis inmediata. Como es el caso de la guerra que se está librando en Ucrania, desde hace más de un año. Se tiene una imagen clara. Esto, por ejemplo, respecto a la degradación de nuestro suelo, es mucho más difícil de observar. Lo más probable es que los primeros en verlo, en entenderlo, sean nuestros agricultores, que tienen que lidiar con el terreno cada día, y que dependen directamente de su fertilidad. Pero... aun así, nosotros, como políticos, sí somos responsables, tenemos que tomar decisiones orientadas al futuro. No podemos limitarnos a los temas que la sociedad está planteando en este momento. Si volvemos a 2019, en todos los partidos políticos... todas las formaciones estaban inmersas en la carrera por el Pacto Verde. ¿Quién es más ambicioso? Hoy en día, esta voz está perdiendo intensidad. Pero... la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, o las presiones por la contaminación, no se han ido a ninguna parte. Este tipo de políticas y el cambio que estamos realizando ahora, en lo que respecta a nuestra economía, en lo que respecta a nuestra transición energética, el transporte, etcétera... esto es como una prueba de maratón, a pesar de las presiones del exterior", responde el comisario de Medioambiente de la Unión Europea.

¿Siguen implicados los Estados miembros? Y, ¿el Parlamento? Porque, el centroderecha pide una moratoria, sobre varios textos importantes del 'Pacto Verde'. ¿Sigue habiendo una mayoría a favor de la ‘política medioambiental’?, quiere saber el autor de la entrevista.

"Por supuesto, en primer lugar, los Estados miembros están plenamente implicados. Observo lo mismo, en el caso del Parlamento. Sí, siempre hay voces dispares, esa es la belleza de la democracia y del Parlamento. Pero, en general, hay que contemplarlo. Si el trabajo avanza, entonces, puedo ver que se progresa. Siempre he querido avanzar con más rapidez. Así que, tenemos que asegurarnos de que estamos listos, de que estamos preparados para un ‘mañana’, que se presenta sombrío. Y, en primer lugar, se presenta sombrío para los ‘agentes económicos’ que dependen directamente de los ecosistemas: nuestros agricultores, nuestros pescadores, nuestros silvicultores. El 50 % del PIB mundial está relacionado con los ecosistemas. Sé que es algo que damos por sentado, pero en algún momento, si lo perdemos, no va a existir una tecnología que pueda sustituirlo con éxito", declara el político lituano.

El comisario de Medioambiente de la UE, Virginijus Sinkevičius, responde a las preguntas del periodista de Euronews, Grégoire Lory, en el espacio The Global Conversation. Euronews

¿La guerra que se está llevando a cabo en Ucrania está ejerciendo presión sobre las aspiraciones y la inversión a favor de las políticas ecológicas?, interroga Grégoire Lory.

"Yo diría que, probablemente, haya que dividir este asunto en dos partes. Por un lado, ha tenido un efecto muy positivo en nuestras políticas energéticas. Así que, todos nuestros objetivos en materia de energías renovables, nuestro trabajo en lo que respecta al paquete del plan REPowerEU, de desarrollo de proyectos renovables… han sido adoptados con una velocidad asombrosa. Realmente demostró que… ya sabe, esta incertidumbre y el aumento de los precios de la energía, nos empujaron a buscar alternativas que nos permitieran no depender de regímenes inciertos y antidemocráticos. Ahora, en lo que respecta a las políticas de biodiversidad, solamente puedo asegurarle que no queremos que los silvicultores queden fuera de los bosques, ni que los pescadores terminen fuera del mar, ni que los agricultores dejen de trabajar la tierra. Al contrario, queremos que lo hagan durante muchos, muchos años... de forma que les resulte gratificante, rentable y no perjudicial para el ecosistema... de modo que aseguremos la sostenibilidad a largo plazo", afirma Virginijus Sinkevičius.

¿Todo el texto estará redactado antes del final del mandato?, pregunta el periodista de Euronews.

"Si se fija en los dosieres de los que estoy a cargo: economía circular, expedientes medioambientales, soy optimista en el sentido de que estamos avanzando rápidamente, y espero que podamos concluir con éxito. Como he dicho, lo necesitamos. Lo necesitamos para mantener nuestra posición de liderazgo a nivel mundial. Lo necesitamos, porque fuimos la ‘fuerza impulsora’ de los acuerdos mundiales, y lo necesitamos para garantizar un futuro viable a las generaciones venideras", señala el comisario de medioambiente de la Unión Europea.

En este difícil contexto, ¿cuáles son los logros que están ‘grabados en piedra’, y que afectarán a los ciudadanos?, quiere saber el autor de la entrevista.

"Creo que, en primer lugar, hemos hecho un trabajo tremendo en lo que respecta al paquete climático y al paquete de medidas ‘Objetivo 55’, que está casi terminado. Y, eso, es un gran logro. Ya hemos presentado todas las políticas clave para la economía circular, y para pasar del modelo lineal a un modelo más circular. Estoy muy contento por el hecho de que los colegisladores nos apoyen. Si nos fijamos en la política de productos después de este mandato, será irreconocible, debido a todos los cambios que hemos presentado. Estoy muy orgulloso de ello. Me alegro de que hayamos conseguido terminar, pronto, nuestro expediente sobre las baterías. Vemos que la producción de baterías para 2030 se multiplicará por 14. Así que, hay una serie de grandes logros, pero como se ha dicho, cuando hablamos del Pacto Verde, se trata de un ‘cambio horizontal’ complejo. No se trata de una única iniciativa que pueda llamarse ‘Pacto Verde’. Y, aún, nos queda mucho trabajo por delante", concluye el político lituano.