Por Euronews en español

El Gobierno se compromete a subir los salarios, pero los profesores, que llevan tres semanas de huelga, no confían en sus promesas.

Los profesores han tomado otra vez las calles de Rumanía en medio de unas protestas que han aplazado los exámenes finales de bachillerato. Las huelgas por los salarios y las condiciones laborales continúan desde hace más de tres semanas, a pesar de los intentos del Gobierno de atajar la situación.

"Solo palabras"

"En la televisión todo son palabras, promesas y nada concreto. También esperamos una recompensa económica por los esfuerzos que hacemos, porque nuestros estudios se basan en años de compromiso con nuestro desarrollo", comenta una profesora.

"Nuestros colegas están disgustados no solo por el salario, sino por la falta de confianza en el Gobierno. En este país no se respeta la ley, ¡ya no se respeta nada!", se queja otra.

"Llamamiento a la razón"

El Gobierno de coalición ha aprobado un documento que asegura garantiza las subidas salariales a lo largo del tiempo para los profesionales de la educación.

"Estoy convencido de que los profesores entienden el llamamiento a la razón y a la confianza que hago desde la mesa del Gobierno para poner fin a esta huelga. Son responsabilidades políticas. También hemos decidido con el Sr. Marcel Ciolacu firmar un compromiso político precisamente para ofrecer esas garantías", decía el primer ministro Nicolae Ciuca.

Pero los profesores siguen sin estar convencidos, alegan que este compromiso no es legalmente vinculante. Los exámenes finales previstos para el próximo lunes se han aplazado dos días.