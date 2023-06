El proyecto a desarrollar por Savannah incluye la exploración de pegmatitas litiníferas para la producción de concentrado de espodumena.

Portugal tiene las mayores reservas de litio de Europa y la octava mayor del mundo). El Gobierno no se cansa de recordarlo. Pero hay que decir que estas reservas son estimadas y no reservas reales.

"Solemos decir que es el quinto lugar, el sexto lugar, el octavo lugar... Eso es exactamente lo mismo que nada. Solo conoces el lugar cuando comienzas la producción (de litio)", afirma Carlos Leal Gomes, profesor de la Universidad de Minho, experto en litio.

La mina de litio más grande de Europa occidental

Para Covas do Barroso, una aldea en el norte de Portugal, hay un proyecto para la que podría convertirse en la mina de litio más grande de Europa occidental. El proyecto a desarrollar por Savannah incluye la exploración de pegmatitas litiníferas para la producción de concentrado de espodumena.

"Produciremos alrededor de 25 000 toneladas de hidróxido de litio, material suficiente para fabricar suficientes paquetes de baterías para unos 500 000 vehículos eléctricos nuevos cada año", explicaDale Ferguson, CEO interino de Savannah.

"Estos números en esta etapa son números indicativos. (...) Porque las reservas calculadas probadas son muy pocas. Como posible mina para la producción de concentrados de litio, no es nada extraordinario, ni siquiera en cuanto al número de reservas, ni en los minerales, especialmente en los minerales que tiene. Los minerales no son los mejores que hay. Requerirá mucho trabajo en términos técnicos y tecnológicos", asegura Carlos Leal Gomes, profesor de la Universidad de Minho, experto en litio.

"Nuestra opinión es completamente opuesta. Gastamos muchos millones de dólares haciendo todo el trabajo de pruebas y podemos confirmar a través de todo ese trabajo y a través de los últimos 30 o 40 años de desarrollo en torno a la espodumena que ésta se puede eliminar de la roca de manera muy efectiva. Es un proceso muy simple", señala Dale Ferguson, director ejecutivo interino de Savannah.

La población de Covas do Barroso no está convencida

Lo que sin duda será muy difícil es que la población de Covas do Barroso acepte el proyecto. La Agencia de Medio Ambiente de Portugal ha emitido (el 31 de mayo) una evaluación de impacto ambiental favorable, con algunas condiciones que debe cumplir Savannah, pero la población no está convencida.

"No entendemos cómo para descontaminar (producir litio para vehículos eléctricos) tenemos que destruir los bosques, destruir el medio ambiente, destruir los cursos de agua, destruir la vida de las poblaciones que viven aquí", diceNelson Gomes, presidente de la Asociación Unidos en Defensa de Covas do Barroso.

"La Asociación Unidos en Defensa de Covas do Barroso dice que la batalla aún no ha terminado y promete acudir a los tribunales para detener esta mina", Filipa Soares, Covas do Barroso, Euronews.