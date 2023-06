Ucrania | La ayuda humanitaria ante miles de damnificados y escasez de agua potable

Por Jiri Skacel con Agencia EFE

La devastación en la región ucraniana de Jersón moviliza a un gran número de ONG para facilitar el acceso al agua potable, imposible de encontrar por las inundaciones. Ucrania pide a Rusia permitir que la ayuda humanitaria llegue a los territorios ocupados de la región.

La ayuda humanitaria comienza a llegar poco a poco a Jersón, la región ucraniana que ha sido devastada por el colapso de la presa de Nueva Kajovka. El pueblo de Novokairy y otros tres están siendo asistidos por la ONG People in Need (Personas Necesitadas, en inglés), que distribuyó más de 20 000 litros de agua embotellada.

Esta organización no gubernamental trabaja en Ucrania desde 2003 e inició acciones humanitarias en el este del país tras la anexión ilegal rusa de Crimea en 2014.

Sus colaboradores en el terreno intentan hacer llegar toda el agua potable posible a los habitantes afectados por las inundaciones, dicen que es de extrema urgencia el acceso a este vital líquido.

"Nuestra asistencia se centra en la situación de la orilla derecha del río Dniéper. En la orilla izquierda, donde las necesidades son mayores, lamentablemente no tendremos acceso. Las autoridades rusas no nos dejarán trabajar allí, como tampoco se lo permitirán a otras ONG", explica Petr Drbohlav, director regional para la Asociación Oriental y los Balcanes de People in Need.

La administración regional de Jersón calcula que se necesitan unos 500 000 litros de agua al día. La gente transporta el agua a sus casas de diferentes maneras, a veces en moto o bicicleta.

Ucrania pide a Rusia que permita el paso de personal de la ONU y la Cruz Roja a Jersón

El representante de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, pidió este jueves en Naciones Unidas que Rusia permita el paso de personal de las agencias de la ONU y de la Cruz Roja a las zonas bajo su control de la provincia de Jersón, gravemente afectada por el desbordamiento de la presa de Kajovka.

Kyslytsya, que estuvo flanqueado por numerosos embajadores europeos en la ONU, además de la estadounidense y el japonés, señaló que las fuerzas rusas han disparado además a personas que estaban siendo evacuadas desde la parte controlada por Ucrania, lo que ha causado nueve heridos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó hoy al Comité Internacional de la Cruz Roja por no participar con celeridad en las operaciones de salvamento de la población afectada en Jersón, pero su representante en la ONU dio a entender más tarde que esa falta de acceso es atribuible a Rusia.

Hasta el momento, ni la Cruz Roja ni Naciones Unidas han señalado, al menos públicamente, que Rusia esté dificultando el paso de ayuda humanitaria en este particular momento, aunque la ONU sí lo ha hecho en el pasado