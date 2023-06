Por Euronews en español con EFE

Ucrania apunta que ha recuperado siete localidades desde el 4 de junio y Putin, que Rusia está destruyendo decenas de tanques y cientos de blindados.

Ucrania asegura haber recuperado desde el pasado 4 de junio un total de siete localidades, equivalentes a una superficie de 90 kilómetros cuadrados..

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmado que se han producido avances una reunión con el presidente Biden. Ha añadido que es pronto y ha puntualizado que cuanto más territorio recupere Ucrania más fuerza tendrá a la hora de negociar.

Jens Stoltenberg, secretario General de la OTAN, ha destacado:"Mientras hablamos, el apoyo que estamos prestando juntos a Ucrania está marcando ahora la diferencia en el campo de batalla, porque la ofensiva está en marcha y los ucranianos están progresando, haciendo avances. Todavía son los primeros días. "

El presidente ruso Vladímir Putin piensa de otra manera. En una reunión con un grupo de blogueros militares rusos, afirmó que las fuerzas rusas estaban destruyendo el arsenal ucraniano

Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha apuntado:"No sólo hay, como he dicho, más de 160 tanques, 360 vehículos de combate de infantería -no se trata de todos son de la OTAN, también se están destruyendo allí vehículos blindados de fabricación soviética. No obstante, tanto los Bradley como los Leopard están ardiendo muy bien".

En Kiev, el Presidente Zelenski se reunió con el director del OIEA antes de la visita de Rafael Grossi a la central nuclear de Zaporiyia donde evaluará personalmente el impacto de la rotura de la semana pasada de la presa de Nueva Kajovka.

Mientras tanto, el número de muertos tras el ataque de esta madrugada contra un edificio en Krivy Rig, ciudad natal de Zelenski, se eleva al menos a más de una decena de personas, y hay otra veintena de heridos.