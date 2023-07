Los talibanes obligan a cerrar los salones de belleza en Afganistán

Por Euronews

La prohibición afecta a la capital, Kabul, y a todas las provincias, y da a los salones de todo el país un mes de plazo para cerrar sus negocios. No se ha dado ninguna explicación para la prohibición.

La nueva prohibición impuesta por los talibanes, que obliga a cerrar los salones de belleza femeninos, ha sido recibida con consternación por las mujeres afganas e indignación por la comunidad internacional.

"Llevo un año trabajando aquí, y en los últimos días los talibanes han emitido una orden diciendo que quieren cerrar los salones de belleza. Les pido por favor que no lo hagan, porque trabajamos aquí para ganar algún dinero lícito, las escuelas están prohibidas para las mujeres, los salones de belleza están prohibidos para las mujeres, ¿acaso una mujer no tiene derecho a vivir en sociedad?", lamenta una trabajadora de un salón de belleza, que ha preferido no dar su nombre.

"Creo que cuando cierre, tendré que quedarme en casa sin trabajo, sin nada, tendré que sufrir, mi única esperanza era trabajar aquí, sé que si me quedo en casa, enfermaré", lamenta Yelda Azizi maquilladora.

Se trata del último recorte de los derechos y libertades de las mujeres y niñas afganas, tras los edictos que les prohíben la educación, los espacios públicos y la mayoría de las formas de empleo.

Han provocado una feroz protesta internacional, aumentando el aislamiento del país en un momento en que su economía se ha hundido, y han agravado una crisis humanitaria.