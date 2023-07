Por euronews

Los proyectiles impactaron en un bloque de viviendas en las afueras de la ciudad del oeste de Ucrania.

Un ataque ruso con misiles causa al menos cuatro muertos en Leópolis

El misil provocó el derrumbe de los últimos pisos del edificio.

Los supervivientes, conmocionados, explican lo que ocurrió dentro de los pisos en plena noche.

"Volví y me enteré de que mi madre había muerto, mis vecinos habían muerto. En este momento, parece que fui la única que sobrevivió del cuarto piso. Es un milagro".

"Si no fuera por los rescatadores, no habríamos salido del apartamento, los rescatadores tiraron la puerta abajo y nos dejaron salir. Me he quedado sin el apartamento, sin nada... Ya no puedo hablar. Me he quedado sin nada".

Decenas de personas resultaron heridas en el ataque, en el que, según los vecinos, se produjeron al menos dos explosiones.

En las primeras horas del amanecer de este jueves, los equipos de rescate seguían buscando supervivientes entre los escombros. Se teme que la cifra de muertos aumente.