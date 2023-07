Por Euronews

Primer fin de semana de campaña electoral en España antes de las elecciones generales. Todo apunta, según las últimas encuestas, a una victoria del conservador Partido Popular que, si logra los escaños suficientes, necesitará pactar con la extrema derecha de Vox para gobernar.

Polarizacion y desconfianza política marcan el rubo de estas elecciones. "Para mí estas elecciones son importantes porque este país necesita un cambio", explica Eliseo Regidor, vendedor. "No me interesa la política porque me han defraudado todos, todos. De la izquierda a la derecha", lamenta Luis Torres, funcionario.

El Partido Socialista del presidente, Pedro Sánchez, espera que los pactos en los gobiernos regionales del Partido Popular (PP) con la extrema derecha tras las elecciones autonómicas movilicen al electorado de izquierdas.

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por intentar llegar a la mayoría para no contar con la extrema derecha. El partido ultraderechista VOX, por su parte, ha presentado un programa electoral en el que plantea, entre otras cosas, acabar con las leyes de violencia de género o eliminar todos los gastos relacionados con la agenda 2030.

Yolanda Díaz, lider del partido SUMAR, una conglomeración de formaciones de izquierdas, es el respaldo en el que el PSOE tendrá que apoyarse si logra tener alguna opción de gobernar.