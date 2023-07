Por Magdalena Chodowink

Muchos inmigrantes utilizan Lituania como punto de escala, pero otros quieren quedarse. Los que siguen adelante se dirigen a Europa occidental. El Tribunal Constitucional de Lituania dictaminó ilegal detenerlos, durante más de 6 meses, sin libre circulación y sin una orden judicial.

Un preocupante número de migrantes intentan entrar a Lituania desde Bielorrusia. A pesar de los obstáculos, los inmigrantes siguen intentando entrar en Lituania.

El Tribunal Constitucional de Lituania dictaminó que detener a solicitantes de asilo extranjeros, durante más de 6 meses, sin libre circulación y sin una orden judicial, es inconstitucional.

"Cuando comenzó esta ola migratoria en 2021, la gente fue detenida en estos centros sin derecho a la libre circulación, por lo que el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional", explica Emilija Svobaite, voluntaria de Sienos Grupe.

"Esto significa que todas estas personas que vivían en los campos, ahora, pueden reclamar por daños financieros, por la detención que han sufrido", agrega.

Lituania: ¿quedarse o continuar hacia el oeste?

Muchos inmigrantes utilizan Lituania como punto de escala, pero otros quieren quedarse.

Hay 132 personas en uno de los centros para extranjeros; están a los que se les ha dictado una orden judicial de encierro, y los que, como B. Bert, pueden disfrutar de más libertad, mientras esperan una decisión sobre el asilo.

"Dos días después de mi boda, vinieron unas personas, gente política. Vinieron a mi casa, me amenazaron y atacaron mi casa; me atacaron dos veces, así que no estaba seguro en Sri Lanka. Así que, una semana después de casarme, me fui a Uzbekistán y estuve allí dos meses", cuenta B. Bert, migrante de Sri Lanka.

"Luego fui a Bielorrusia y después de seis meses crucé una zona boscosa y pasé la frontera con Lituania", agraga.

Migración hacia Europa Occidental y Central

B. Bert quiere quedarse en Lituania y traer a su mujer, pero muchos solicitantes de asilo intentan ir más al Oeste. Los que siguen adelante se dirigen a Europa occidental

Este año más de 1 500 personas se encuentran en países de la UE, distintos de aquellos en los que solicitaron protección.

"La semana pasada, a nuestro Centro llegaron 22 personas nuevas, la mayoría son de la frontera letona, cruzaron ilegalmente la frontera de Letonia y Bielorrusia, pero intentamos devolverlos a Letonia. La mayoría de nuestros clientes, que tienen la posibilidad de salir libremente de nuestro centro, escapan de Lituania y viajan a otro país, a Europa Central", explica Aleksandras Kislovas, jefe del Centro de Registro de Extranjeros de Pabrade.

Aunque muchas personas que solicitan asilo en los países bálticos intentarán llegar a Europa Occidental, muchas serán devueltas en virtud de los acuerdos de Dublín.