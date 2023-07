Un vídeo con la mítica canción 'Freed from Desire', convertido en un bulo sobre la guerra en Ucrania

¿Celebraron los ucranianos la destrucción del puente de Crimea en un bar? Eso es lo que afirma un canal de televisión húngaro, pero ¿es cierto? ¿Realmente sucedió?

El 17 de julio, un puente que conecta Rusia con Crimea, anexionada por Moscú, fue atacado por segunda vez en menos de un año. Según informes rusos, dos personas murieron y su hija resultó herida.

El presidente Vladímir Putin ordenó aumentar la seguridad en el Puente de Kerch, el más largo de Europa, y prometió "una respuesta de Rusia".

Un canal de noticias húngaro transmitió un informe alegando que los ucranianos se regocijaron con el ataque, bailando y cantando en un bar. Sin embargo, al hacer una búsqueda inversa de imágenes, encontramos el video original, y nada tiene que ver con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Fue publicado por primera vez en YouTube en 2016 y muestra a apasionados aficionados al fútbol durante la Eurocopa de 2016 celebrada en Francia.

En el video, filmado el 12 de junio en Facebook, se puede ver que la escena se desarrolla en un bar en Irlanda del Norte. Los aficionados muestran su apoyo al futbolista Will Grigg, parte del equipo de Irlanda del Norte.

Aunque Grigg se mantuvo en el banquillo durante todo el torneo, se convirtió en el favorito de los aficionados del equipo, quienes lo honraron cantando "Will Grigg's on fire, your defenCE is terrified" (Will Grigg está ardiendo y su defensa está aterrorizada) al ritmo de la famosa canción "Freed from Desire" de la cantante italiana Gala.

La asociación errónea del video con la guerra en Ucrania no es nueva; algunas cuentas pro-ucranianas en redes sociales ya lo utilizaron después del primer ataque al puente de Kerch en octubre de 2022. Muchas de estas cuentas sugieren que los seguidores en el video cantan "Kerch bridge on fire" en lugar del cántico original.

El informe de noticias húngaro no solo fue criticado por numerosos medios de comunicación en Hungría, sino también en el resto de Europa. Daniel Freund, miembro del Parlamento Europeo por el Partido Verde, lo calificó de "vergonzoso" en Twitter.