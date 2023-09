Hay al menos 420 000 soldados rusos en los territorios ocupados de Ucrania: así lo estimó el jefe adjunto de Inteligencia ucraniano en la conferencia sobre Estrategia Europea de Yalta, celebrada en Kiev.

Hay al menos 420 000 soldados rusos en los territorios ocupados de Ucrania: así lo estimó el jefe adjunto de Inteligencia ucraniana, Vadym Skibitsky, en la conferencia sobre Estrategia Europea de Yalta, celebrada en Kiev.

Dijo que se trata de una estimación baja y que, en cualquier caso, no incluye las tropas rusas de la Guardia Nacional (que no dependen del Ministerio de Defensa), otros cuerpos de seguridad, mercenarios, paramilitares, etc.

Entre otros oradores de la parte ucraniana, el jefe de la Inteligencia Militar ucraniana, Kyrylo Budanov, admitió abiertamente la participación ucraniana en ataques con aviones no tripulados en territorio ruso.

Al principio Kiev solía negar cualquier implicación en tales operaciones, pero recientemente se ha mostrado un poco más abierto al respecto.

"Si se analiza lo que fue golpeado (por los ataques ucranianos, ed.), digamos, en la región de Moscú, en la región de Tula, etc., todas son empresas del complejo militar-industrial. Y lo que me gustaría destacar, es importante, y esta es la diferencia que nos distingue de los rusos. Ningún civil resultó herido, digan lo que digan", declaró Budanov.

Además, Budanov aseguró que la contraofensiva ucraniana seguirá adelante a pesar de las desfavorables condiciones meteorológicas previstas para finales de otoño e invierno.

La Estrategia Europea de Yalta es un foro que se fundó en 2004 para debatir los objetivos de la eurointegración ucraniana entre políticos y empresarios, e inicialmente, como su nombre indica, se celebraba en la ciudad de Yalta, en Crimea. Tras la anexión tuvo que trasladarse, pero sigue adelante. A pesar de la guerra, el foro sigue atrayendo a muchas personalidades, como Boris Johnson.

Un ataque de 32 drones rusos durante la noche

Mientras tanto, en el campo de batalla, el ejército ucraniano afirmó haber derribado 25 drones explosivos de los 32 lanzados por las fuerzas rusas el sábado por la noche, la mayoría sobre la región de Kiev.

Según la administración militar de Kiev, un piso resultó dañado por la caída de escombros, al igual que coches y cables de trolebús. Una persona resultó herida, pero su vida no corre peligro, escribió en Telegram.

