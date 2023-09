Por Euronews con EFE

En el caso de Lituania, será posible incluso expulsar o confiscar aquellos vehículos con matrícula rusa que ya se encuentran en el país, según informaron medios locales.

Estonia, Letonia y Lituania prohiben la entrada de vehículos con matrícula rusa. La medida llega de acuerdo con las recomendaciones más recientes de la Comisión Europea. En el caso de Lituania, también podran ser expulsados los coches con esa matriculación que ya estén en el país. La prohibición se aplica independientemente de los motivos de estancia del propietario o del conductor en Estonia o la UE.

"Por el momento no hay diferencias. Los coches con matrícula de la Federación Rusa serán devueltos todos desde la frontera. La Comisión no ha creado esa distinción, o nuestra interpretación actual no la tiene. Sí, hay un problema aquí, por ejemplo en el caso de una persona ucraniana, entonces se podrá examinar por separado en el futuro, pero básicamente, al final, todo lo que viene de Rusia se sanciona", explica Lauri Läänemets ministro del Interior de Estonia.

"El objetivo de las sanciones contra Rusia es uno: forzar al país agresor a retirarse a sus fronteras", aseguraba Läänemets.

Las recomendaciones de la Comisión Europea permiten restricciones mucho más amplias, ya que las listas de sanciones incluyen, por ejemplo, ropa, ordenadores y teléfonos móviles. Aunque los países tienen derecho a establecer políticas separadas para la importación de bienes y la recepción de turistas. Por el momento ningún país ha anunciado sus planes de confiscar los efectos personales de los pasajeros procedentes de Rusia.

Según declaró a EFE el Servicio de Aduanas Letón, la restricción a los automóviles rusos entró en vigor ayer martes, a las 18.00 hora local.

Esta agencia advirtió de que los conductores de coches con matrícula rusa que se nieguen a dar la vuelta pueden enfrentarse a la incautación de su vehículo o a cargos penales por violación de sanciones.

Por otro lado, en Lituania, el director general del Departamento de Aduanas, Darius Zvironas, afirmó que "todo ciudadano ruso que posea un coche registrado en Rusia debería llevarse este vehículo a un tercer país, es decir, a la Federación Rusa, la República de Bielorrusia u otros países", según declaraciones citadas por la cadena pública LRT.

La implementación de la media comenzó este lunes y según los medios unos 17 vehículos rusos han sido rechazados en la frontera por el momento.

La única excepción a las sanciones son los vehículos y mercancías en tránsito hacia el enclave ruso de Kaliningrado, mientras que Letonia exime -además de a los anteriores- a los vehículos del cuerpo diplomático y consular.