Por Euronews

A China no le ha gustado nada la declaración de guerra contra las subvenciones a la producción de sus vehículos eléctricos realizada por la presidenta de la Comisión Europea. Lo hizo el miércoles durante su discurso sobre el estado de la Unión. La Cámara de Comercio china ha invitado a la UE a recapacitar si no quiere perjudicar el comercio bilateral y la insta a no utilizar lo que califica de "herramientas comerciales unilaterales" para bloquear los vehículos eléctricos chinos en la UE y aumentar sus costes.

La inversión china en Europa fue uno de los temas tratados en la reunión entre Von der Leyen y el primer ministro de China en la reciente cumbre del G20. Bruselas quiere impulsar el comercio con China sin perjudicar a los productores europeos.

Acusa a Pekín de inundar el mercado con vehículos eléctricos injustamente subvencionados en detrimento de los fabricantes nacionales. China lo niega.